Бывший советник министра обороны Алексей Копытько рассказал, зачем страны востока и юга сближаются с Россией

Пока мы преисполнились готовности вести переговоры с ЕС, Россия последовательно развивает контакты со странами юга и востока. Культуре отведено особое место, а музеям – особое в особом. Как устроено.

1. Чтобы работать в большом масштабе, надо накачать большую площадку.

В 2011 г. в СПб состоялся культурный форум, участвовали 60 российских регионов. Ощутив потенциал мероприятия, решили развернуть его в международную площадку.

В 2012 году в Питере состоялся первый международный культурный форум, который сейчас называется Форум объединённых культур.

База форума – питерские музеи (основная площадка – объекты Эрмитажа) и театры.

С 2013 г. поддерживается правительством РФ. На второй форум приехали более 150 иностранцев. В 2014 г. он тоже состоялся.

А в 2015 г. в этом форуме вместе с Путиным приняла участие лично глава ЮНЕСКО. Т.е., оккупация-шмакупация – а культура понад усе!

В 2016 г. уже отчитались об участии более 750 иностранцев из 91 страны…

8-й форум состоялся в 2019 г., а потом случилась пауза на ковид-войну.

Помимо "форума для взрослых" РФ в 2022 году учредила детский международный культурный форум (22-24 августа состоится третий). Ибо дети и культура – кто может быть против этого? Только какие-то варвары!

На фоне международного привыкания к войне в прошлом году РФ реанимировала площадку для взрослых. Видимо, ощутили, что уже можно. В СПБ состоялся 9-й форум. Акцент – страны СНГ, ШОС, БРИКС и юг с востоком в целом.

На днях под руководством вице-премьера Голиковой проведены оргмероприятия по подготовке 10-го форума, который запланирован на 12-14 сентября. Тема "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?"…

2. На минувшей неделе военная преступница и по совместительству министр культуры РФ Ольга Любимова находилась с визитом в Бразилии, где был запущен проект "Русские сезоны в Бразилии".

Среди прочего, Любимова подписала совместное заявление с бразильской коллегой Маргарет Менезес в развитие прошлогоднего меморандума о взаимопонимании между министерствами культуры двух стран.

Приоритеты: музейное дело, библиотеки, исполнительское искусство. Особое большое направление – кино.

Любимова пригласила Менезес на 10-й форум в СПб, где состоится 9-я встреча министров культуры стран БРИКС и Фестиваль культур стран БРИКС.

Отдельный пункт программы: Любимова встретилась с директором Национального музея Бразилии Александером Келлнером. Музей знаменит тем, что обладал шикарными коллекциями, но в 2018 году сгорел дотла. Любимова предложила помощь российских музеев в сфере реставрации, цифровизации, виртуальной реальности и т.д. И конечно же пригласила на 10-й форум в СПб, углубить и расширить связи с российскими преступниками…

3. С 1 по 7 июля 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге состоятся Дни вьетнамской культуры. "В преддверии празднования в 2025 году 75-летия со дня установления дипломатических отношений двух государств".

Цитата упомянутой преступницы Любимовой: "… в прошлом году в ходе визита официальной российской делегации в рамках проведения Дней культуры во Вьетнаме сторонами было принято решение о создании Рабочей группы по культуре в структуре межправительственной комиссии. Осуществляется сотрудничество и в сфере музейного дела, а также по другим ключевым направлениям в области культуры"…

Такое взаимодействие даёт странам юга и востока то, в чём им нередко отказывает запад (и пока не может предложить Украина). Статус. Видимость равного партнёрства. Возможность дразнить бывшие метрополии и утверждаться в собственном суверенитете.

Т.е., не только деньги, которых у запада явно больше.

Источник: пост Копытько в Facebook.