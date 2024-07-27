Политический аналитик Карл Волох проанализировал "мирные планы" государственного экс-секретаря США Майка Помпео и британского политика Бориса Джонсона

Планы (никем не гарантированные, но хоть какие-то) окончания войны, как видим, есть у Джонсона и Помпео. При непринципиальных отличиях между ними (и недовольстве рядового украинца определенными пунктами тех планов) — это единственный реальный алгоритм, способный обеспечить прекращение кровопролития, восстановление Украины и, что не менее важно, гарантирует, что Московия не нападет снова.

Проблема состоит в том, что ни у Трампа, ни у Харрис-Байдена плана нет. Формула "поддерживать Украину, сколько потребуется" при нынешних темпах и номенклатуре поставок оружия (и ограничений на ее использование) — это, вероятно, лучший план постепенного экономического и военного истощения Московщины, но для Украины он означает еще десятки (или сотни) тысяч убитых и искалеченных, а также обезлюдивание территории страны из-за миграции. Не говорю уже об окончательном разрушении экономики.

Теоретически, рыжий фрик еще может удивить (Камала точно нет), но меня тошнит от самой опции ставить на такие гнилые шансы.

Источник: Facebook Карла Волоха