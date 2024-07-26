"Сильно не возбуждайтесь": в чем суть "мирного плана Трампа" с $500 млрд для Украины

Реализация плана поставит Москву на колени

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео опубликовал статью возможного "мирного плана" из 7 гипотетических пунктов, которые Дональд Трамп может применить для завершения войны в Украине. Он будет включать ленд-лиз в 500 миллиардов долларов и отмену ограничений на виды и применение вооружения, которые Киев получит от Вашингтона.

Об этом говорится в статье, опубликованной в The Wall Street Journal под авторством Майка Помпео и Дэвида Урбана, бывшего старшего советника президентской кампании Трампа. Материал называется "Мирный план Трампа для Украины".

"Мирный план Трампа" из 7 пунктов

Майк Помпео уверен, что республиканец поможет Киеву выиграть в войне. Именно Трамп в 2017 году позволил передать Украине первое тяжелое вооружение, разрешив поставки Javelin.

"Эксперты утверждают, что если Дональд Трамп будет переизбран, он прекратит помогать Украине, отдаст ее территорию [России] и будет вести дела непосредственно с Владимиром Путиным, чтобы навязать позорный "мир" Украине. [Однако] нет доказательств того, что такая капитуляция будет частью политики Трампа как президента, зато многое свидетельствует об обратном", — говорится в статье.

В материале авторы перечисляют гипотетические пункты, которые могли бы быть составляющими мирного плана Трампа. Отметим, что не все из них касаются конкретно помощи Украине.

Создание программы ленд-лиза для Киева на 500 миллиардов долларов. Отмена ограничений на приобретение и использование всех видов оружия. Обязательства всех членов НАТО тратить на оборонные расходы не менее 3% ВВП. Активизация оборонной индустрии США. Введение настоящих санкций против России. Возобновление связей с Израилем и Саудовской Аравией ради борьбы с Ираном. Высвобождение энергетического потенциала США для обвала цен на нефтепродукты и уменьшение финансирования военной машины РФ.

Авторы статьи уверены, что именно это приблизит Украину и Россию к переговорам. В Кремле поймут, что не смогут выиграть.

"Война немедленно прекращается. Украина наращивает значительные силы обороны, чтобы Россия больше никогда не нападала. Никто не признает российскую оккупацию и заявленную аннексию любых территорий Украины — так же как мы никогда не признавали советское "присоединение" государств Балтии и не признавали Восточную Германию до 1974 года. Крым демилитаризован. Украина восстанавливается за счет репараций из замороженных резервов Центрального банка России, а не средствами налогоплательщиков США", — говорится в материале.

Реакции соцсетей

Журналист и военный Петр Шуклинов прокомментировал этот мирный план. Он отметил, что это опубликовано для Путина, чтобы он начал говорить о реальном мире. Зеленскому озвучивали совсем другие условия, якобы наоборот ограничат поставки оружия и заставят отдавать территории врагу.

"Этот план озвучен для Путина. Поэтому сильно не возбуждайтесь. Путину сказали публично, что будет, если он не начнет говорить о реальном мире. Не о мечтательном, а о реальном, нуждающемся в компромиссах", — написал Шуклинов.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то писал, что Трампу не стать снова президентом США, а кто-то отметил, что условия для Зеленского уже выполняются, а план для Путина является лишь иллюзией.

Ранее "Телеграф" сообщал, о чем Трамп говорил с Зеленским. Республиканец снова заговорил о завершении войны в Украине.