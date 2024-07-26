Предвыборная гонка в США становится пикантной: Гаррис атакует Трампа его же методами, о чем речь

Современные мемы в интернете — незаурядная сила

Команда Камалы Харрис, которая недавно официально объявила о том, что вступает в президентскую гонку в США, уже успела "добавить жизни" в предвыборную гонку. Бьют своего соперника Дональда Трампа, а также его сторонников, его же методами.

Об этом написал основатель научной платформы "Альфа Центавра" и советник по науке в "Демократична Сокира" Павел Поцелуев. Сообщение сделал на своей странице в Facebook.

"Я не о том, что Гаррис HQ сейчас пилит шутки о старом деде Трампе с деменцией. А о замечательной атаке на его кандидата в вице-президенты. Того самого Джей Ди Венса, который блокировал помощь для нашей страны и рассказывал, что мы должны уступить суверенитет России", – заметил Поцелуев.

Дело в том, что несколько дней назад неизвестный пользователь запустил в сети X (Twitter) шутку о том, что в своих христианских мемуарах Джей Ди описывал сцену своего сексуального контакта с диваном через латексную перчатку. Шутка была незаурядно правдоподобной, с указанием страниц в книге Венса и прямой цитатой оттуда.

"Конечно, цитата и история полностью выдуманы. Но штаб Камалы прекрасно подхватил эту историю и уже вторые сутки как на конвейере выпускает мемы о том, что трамповский вице-президент — дивано@об", — пишет Поцелуев.

"И уж пох@й, что он ничего такого не говорил, пох@й, что это просто тупая и абсурдная история – мемы уносятся, республиканские СМИ вслед за демократическими вынуждены писать статьи-опровержения в стиле "Нет, Джей Ди Вэнс не еб@л диван", а сам высокодуховный кандидат на должность ВП банит в твиттере пользователей за любые картинки или видео с диванами".

По словам Поцелуева, даже те, кто поддерживал Трампа "по фану, потому что у него pepe frog и забавная кампания с лулзами", признают, что кампания разыграна очень красиво.

"Чего-чего, а жизни в предвыборную гонку команда Камалы точно добавила. Посмотрим, как Трамп справится с игрой по его же правилам. Как хорошо написали в Vox, чем бы выборы не закончились, а Джей Ди Вэнс уж точно запомнится в истории как "человек, который не е@ал диван".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Госдепартаменте США оценили уровень угрозы, если Джей Ди Вэнс станет вице-президентом США.