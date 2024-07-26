Пентагон ошибся на миллиарды долларов в военной помощи Украине, как исправят

Нашей стране могут прислать дополнительно оружие на $2 млрд, чтобы покрыть сумму помощи, утвержденную Байденом

В Пентагоне обнаружили ошибки в расчетах по боеприпасам, ракетам и другому вооружению для отправки в Украину на сумму 2 миллиарда долларов. Это увеличило неправильно оцененные материалы до 8,2 миллиарда долларов.

Минобороны Штатов столкнулось с такими трудностями из-за нечетких бухгалтерских определений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Счетной палаты правительства.

В Пентагоне уточнили, что сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "обесцененной стоимости" для подсчета миллиардов материалов, которые отправляли в Украину в 2023 году. Так было обнаружено еще 2 миллиарда завышений.

Теперь в Украину могут направить дополнительное вооружение для покрытия объема помощи, которая была одобрена администрацией президента Байдена.

Недавно стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 225 миллионов долларов. В него вошли: одна батарея Patriot, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов, зенитные ракеты Stinger и многое другое.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в США ведут переговоры с Украиной относительно разрешения на нанесение ударов по территории России американским оружием.