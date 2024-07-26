Позиции Трампа пошатнулись: СМИ объяснили, почему он может проиграть выборы в США

54% избирателей готовы видеть женщину президентом, 30% категорически против, 16% сказали, что не знают

Экс-президент Дональд Трамп все еще остается лидером в президентской гонке в США, однако над ним впервые зависла серьезная угроза поражения на выборах. Он опережает вице-президента Камалу Харрис только на два процентных пункта.

Об этом свидетельствует опрос YouGov для издания The Times. Он был проведен после того, как действующий президент Джозеф Байден решил снять кандидатуру с выборов.

Издание заключило, что чуть больше, чем за три месяца до выборов "Трамп все еще может проиграть". 44% избирателей демонстрируют симпатии к Трампу, 42% на стороне Харрис, против этих кандидатов 50% и 51% соответственно. Трампу доверяют в вопросах экономики, иммиграции, внешней политики и преступности, Харрис – в вопросе запрета абортов и охраны окружающей среды.

"Харрис – человек, который не проводил ни одной кампании в качестве кандидата в президенты и не был в центре внимания, как Байден в течение последних четырех лет. Со всем тем, она начинает так же сильно, как и Байден. Снятие кандидатуры Байдена и выдвижение Харрис в качества вероятного кандидата – все это противоречит каким-либо последствиям, которые мы могли бы наблюдать от дальнейших последствий теледебатов, покушения на убийство, съезда и выбора кандидатуры Джей Ди Венса. Безусловно, съезд и выдвижение кандидата могут быть положительными событиями. Безусловно, съезд и выдвижение кандидата могут быть положительными событиями, которые дают кандидату толчок, поэтому, возможно, мы наблюдаем нивелирование этих эффектов изменением Байдена на Харрис", – сказал изданию вице-президент по науке о данных и редактор по вопросам политики в США в YouGov Карл Белик.

При этом 54% избирателей готовы видеть женщину президентом, 30% категорически против, 16% сказали, что не знают. Этот результат хуже 2015 года, когда в ответ на аналогичный вопрос относительно Хиллари Клинтон 63% американцев были готовы видеть в Белом доме женщину-президента.

"Если вы посмотрите на вопрос, готовы ли люди к женщине-президенту сейчас по сравнению с 2015 годом, вы могли бы надеяться на девять лет прогресса. Зато вы видите значительное падение в том, считают американцы, что страна готова. Существует расхожее мнение, что женщины не будут иметь никаких шансов среди значительной части электората. Когда мы спрашивали людей, кого Харрис должна выбрать своим визави – мужчину или женщину, большинство ответили, что это не имеет значения. Но 35% демократов сказали, что она должна избрать мужчину, а 6% сказали, что женщину. Существует мнение, что быть баллотируемой на высокую должность женщиной – это очень невыгодно", – резюмировал Бялик.

Ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку после того, как действующий президент США Джозеф Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и у которых есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.