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Эксдиректор ЦРУ призвал США учиться у Украины. Нет никаких сомнений в поддержке - Тимофей Милованов

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Тимофей Милованов Тимофей Милованов
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Генерал не сомневается, что поддержка Украины будет продолжаться
Генерал не сомневается, что поддержка Украины будет продолжаться. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бывший глава Министерства развития экономики и президент Киевской школы экономики о новом интервью эксдиректора ЦРУ генерала Дэвида Петреуса:

Генерал Петреус дал интервью, в котором призвал США учиться у Украины. Для нас это интересный текст, потому что показывает взгляд влиятельного американского военного на войну. Там нет никаких сомнений в поддержке и в том, как можно победить Россию.

Генерал два раза выступал в Киевской школе экономики и потому помню его предыдущие взгляды. В начале войны он был более эмоционален, настаивал на поддержке, но немного скептичен по отношению к возможностям Украины. Позже он был озабочен коррупцией и жестко критиковал нас за это. Сейчас эти нотки исчезли.

Петреус критикует США за задержки в оказании военной помощи Украине, ставит под вопрос осторожность в принятии решений и высоко оценивает инновационные технологии Украины и тесное сотрудничество в сфере разведки между Украиной и США.

О задержке решений: "Я неоднократно спрашивал, почему ключевые решения… были отложены, когда казалось неизбежным, что они будут одобрены."

Он упоминает о танках M1, ракетах ATACMS, самолетах F-16, кассетных боеприпасах.

Об украинских военных инновациях: "Украинский подход к использованию технологий… это настоящий гений. Украина, не имея значительных военно-морских судов, потопила более трети российского Черноморского флота… это чрезвычайная дань украинскому технологическому сектору и военным."

О разведывательных отношениях между США и Украиной: "Взаимоотношения между нашими многочисленными разведывательными службами абсолютно превосходны, независимо от политической напряженности, которая может возникать время от времени."

О роли Украины в глобальной безопасности: "Мы должны стремиться сделать все возможное, чтобы обеспечить остановку и откат реваншистских, ревизионистских и возмущенных взглядов России на историю и агрессию в Украине."

О технологических достижениях Украины: "Способность Украины ежедневно отправлять тысячи беспилотников на российских солдат на поле боя, а также каждый вечер наносить удары по стратегическим целям внутри России – это настоящая смена игры."

О помощи США Украине: "Без систем вооружения, боеприпасов, техники, логистики, координации и прочего от США Украина была бы в гораздо более сложной ситуации, чем сейчас."

Источник Facebook Тимофея Милованова

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#Украина #США #Война #Тимофей Милованов