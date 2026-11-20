По контрактам антрацит поставляли в три страны

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После начала полномасштабного вторжения России таможенные декларации фиксировали отгрузки угля с шахты в Ростовской области швейцарской компании DTEK Trading SA, входящей в группу ДТЭК Рината Ахметова. Это продолжалось до августа 2022 года.

"Следствие.Инфо" выявило записи о поставках, когда проверяло операции компании после утечки внутренних документов Deutsche Bank. В банковской переписке журналисты нашли платеж компании Новороссийскому морскому порту за 2019 год, который банк отметил как рискованный, поэтому расследователи решили проверить подобные транзакции.

С начала вторжения и до последней отгрузки таможенная база Import Genius зафиксировала как минимум 36 операций по поставке российского угля. По контрактам антрацит поставляли в Индию, Болгарию и Румынию.

Скриншот публикации Анны Бабинец в Facebook о поставке российского угля с шахты компании ДТЭК Источник: Facebook

Уголь отгружали с шахты "Шахтоуправление "Обуховская"" в городе Зверево. До 2021 года шахта принадлежала Ахметову.

Фото с официального сайта "Шахтоуправление "Обуховская"" Источник: slidstvo.info

В ДТЭК отвергают заявление: "Официально заявляем, что после начала полномасштабного вторжения России DTEK Trading SA не заключала контрактов на поставки продукции со стороны "Шахтоуправления "Обуховская"", не осуществляла никаких платежей в его пользу и не имела никаких других отношений с компаниями государства-агрессора", – заявил Феликс Зинченко, руководитель департамента коммуникаций и взаимодействия с неправительственными организациями группы ДТЭК.

В ДТЭК опровергли контракты и платежи в пользу шахты "Обуховская" Источник: slidstvo.info

Отметим, согласно открытым данным, DTEK Trading SA была зарегистрирована в Женеве и сейчас находится в процессе ликвидации.

Как сообщал "Телеграф", внимание журналистов привлекла транзакция 2019 года, которую банк отметил как рискованную, а таможенные записи помогли выявить последующие поставки. В банке в целом вызвали замечания несколько транзакций.