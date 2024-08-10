Колишній голова Міністерства розвитку економіки та президент Київської школи економіки про нове інтерв'ю ексдиректора ЦРУ генерала Девіда Петреуса

Генерал Петреус дав інтервʼю, в якому закликав США вчитися у України. Для нас це цікавий текст, бо показує погляд впливового американського військового на війну. Там немає ніяких сумнівів в підтримці, і в тому, як можна перемогти Росію.

Генерал два рази виступав в Київській школі економіки і тому я памʼятаю його попередні погляди. На початку війни він був більш емоційний, наполягав на підтримці, але трохи скептичний стосовно спроможності України. Пізніше він переймався корупцією і жорстко критикував нас за це. Зараз ці нотки зникли.

Петреус критикує США за затримки у наданні військової допомоги Україні, ставить під сумнів обережність у прийнятті рішень та високо оцінює інноваційні технології України і тісну співпрацю в сфері розвідки між Україною та США.

Про затримку рішень: "Я неодноразово запитував, чому ключові рішення… були відкладені, коли здавалося неминучим, що їх буде схвалено."

Він згадує про танки M1, ракети ATACMS, літаки F-16, касетні боєприпаси.

Про українські військові інновації: "Український підхід до використання технологій… це справжній геній. Україна, не маючи значущих військово-морських суден, потопила понад третину російського Чорноморського флоту… це надзвичайна данина українському технологічному сектору і військовим."

Про розвідувальні відносини між США та Україною: "Взаємовідносини між нашими численними розвідувальними службами є абсолютно чудовими, незалежно від політичної напруженості, яка може виникати час від часу."

Про роль України в глобальній безпеці: "Ми повинні прагнути зробити все можливе, щоб забезпечити зупинку та відкат реваншистських, ревізіоністських та обурених поглядів Росії на історію та агресію в Україні."

Про технологічні досягнення України: "Здатність України щодня відправляти тисячі безпілотників на російських солдатів на полі бою, а також щовечора завдавати ударів по стратегічних цілях всередині Росії – це справжня зміна гри."

Про допомогу США Україні: "Без систем озброєння, боєприпасів, техніки, логістики, координації та іншого від США, Україна була б у набагато складнішій ситуації, ніж зараз."

Джерело Facebook Тимофія Милованова