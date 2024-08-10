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Ексдиректор ЦРУ закликав США вчитися у України. Немає ніяких сумнівів в підтримці - Тимофій Милованов

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Тимофій Милованов Тимофій Милованов
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Генерал не має сумнівів, що підтримка України триватиме
Генерал не має сумнівів, що підтримка України триватиме. Фото Колаж "Телеграфу"

Колишній голова Міністерства розвитку економіки та президент Київської школи економіки про нове інтерв'ю ексдиректора ЦРУ генерала Девіда Петреуса

Генерал Петреус дав інтервʼю, в якому закликав США вчитися у України. Для нас це цікавий текст, бо показує погляд впливового американського військового на війну. Там немає ніяких сумнівів в підтримці, і в тому, як можна перемогти Росію.

Генерал два рази виступав в Київській школі економіки і тому я памʼятаю його попередні погляди. На початку війни він був більш емоційний, наполягав на підтримці, але трохи скептичний стосовно спроможності України. Пізніше він переймався корупцією і жорстко критикував нас за це. Зараз ці нотки зникли.

Петреус критикує США за затримки у наданні військової допомоги Україні, ставить під сумнів обережність у прийнятті рішень та високо оцінює інноваційні технології України і тісну співпрацю в сфері розвідки між Україною та США.

Про затримку рішень: "Я неодноразово запитував, чому ключові рішення… були відкладені, коли здавалося неминучим, що їх буде схвалено."

Він згадує про танки M1, ракети ATACMS, літаки F-16, касетні боєприпаси.

Про українські військові інновації: "Український підхід до використання технологій… це справжній геній. Україна, не маючи значущих військово-морських суден, потопила понад третину російського Чорноморського флоту… це надзвичайна данина українському технологічному сектору і військовим."

Про розвідувальні відносини між США та Україною: "Взаємовідносини між нашими численними розвідувальними службами є абсолютно чудовими, незалежно від політичної напруженості, яка може виникати час від часу."

Про роль України в глобальній безпеці: "Ми повинні прагнути зробити все можливе, щоб забезпечити зупинку та відкат реваншистських, ревізіоністських та обурених поглядів Росії на історію та агресію в Україні."

Про технологічні досягнення України: "Здатність України щодня відправляти тисячі безпілотників на російських солдатів на полі бою, а також щовечора завдавати ударів по стратегічних цілях всередині Росії – це справжня зміна гри."

Про допомогу США Україні: "Без систем озброєння, боєприпасів, техніки, логістики, координації та іншого від США, Україна була б у набагато складнішій ситуації, ніж зараз."

Джерело Facebook Тимофія Милованова

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Теги:
#Україна #США #Війна #Тимофій Милованов