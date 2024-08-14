Економічний експерт Данило Монін поділився свіжими чутками про настрої у російській верхівці

Триматимемо кулачки. Плітки з Мордора.

Вчора в рамках так званого "політбюро 2.0" у відеоформаті проходили консультації з дійсно важливого та непростого питання "транзиту влади". Більшість у політбюро вважають нинішній стан справ на фронті та ситуацію, що склалася в економіці та фінансовій системі Росії, неприйнятними.

Група, що згуртувалася навколо Сергія Чемезова, вважає, що зараз найсприятливіший час для транзиту влади. Невдоволення еліт другого та третього кола "президентом", який виглядає безпорадним на тлі вторгнення підконтрольних ЗСУ військ до Курської області, та загальний негатив, що накопичився за два з половиною роки війни в умовах санкцій, ця частина політбюро вважає найкращим підґрунтям для переходу влади до руки "поміркованого" президента.

Денис Мантуров, який був людиною Чемезова, наразі фактично виконує функції прем’єр-міністра та контролює Уряд. Та й у "ситуації" вторгнення в Курську область саме Мантуров виглядає чудовим управлінцем, що вміло розгрібає проблеми.

Відхід президента у кращий світ (інфаркт, інсульт тощо) відкриває шлях до вирішення більшості проблем пов’язаних з епохою Путіна і вирішує проблему з двійником. Шанси Мантурова (за обіцянки відлиги), навіть без особливих фальсифікацій, виграти у президентських перегонах проти Слуцького та Зюганова виглядають практично гарантованими.

Захід та Південь з натхненням приймуть такого наступника. Поки що все впирається у частину політбюро, яку контролює Микола Патрушев, але й тут намічаються деякі зрушення. Вікно можливостей транзиту буде відкрито до кінця грудня, але ряд подій може прискорити цей процес, причому істотно.

Джерело: пост Моніна у Facebook