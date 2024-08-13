Угроза для Путина: Пономарев объяснил, кто из обменянных россиян наиболее опасен для Кремля

У оппозиционеров разные убеждения о войне и Украине

Во время обмена между Западом и Россией из заключения вышли трое российских оппозиционеров Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Андрей Пивоваров. Скорее всего они будут поддерживать Украину на внешней арене, однако разными способами.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев в интервью "Телеграфу": Путина могут заменить два человека, — Илья Пономарев о будущем России, плане Б и реальных угрозах для Кремля.

"Они будут все очень активны, они не случайно оказались в тюрьме за очень активную антивоенную и проукраинскую позицию. Все трое. Такова ситуация и со многими другими, которых обменяли", — сказал Пономарев.

Он отметил, что Кара-Мурза является одним из архитекторов санкций против России. Политик добавил, что это связано с законом Магнитского, которым в 2012 году были предусмотрены персональные санкции в отношении лиц, ответственных за коррупцию, нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

"Вот Володя довольно радикальный человек, и я надеюсь, что он будет поддерживать наше сопротивление и вооруженных россиян. Надо с ним об этом поговорить. Когда буду в следующий раз в Соединенных Штатах, обязательно хочу с ним встретиться", — добавил он.

Что касается Яшина, то по мнению оппозиционера, он присоединиться к движению, созданному Алексеем Навальным, и будет пытаться строить диалог с россиянами.

Пивоваров же поддерживает идею мирного протеста и во многом будет полагаться на идеи Михаила Ходорковского. По словам Пономарева, Ходорковский понимает, что вооруженная борьба нужна, чтобы снять российского диктатора Владимира Путина, однако сейчас для нее время не наступило. К тому же, он не готов договариваться с Украиной.

"Он хочет быть в диалоге с Украиной, но не хочет, чтобы Украина лидировала в этом процессе. Он не верит в украинскую победу", — подытожил политик.

Слева направо: Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, Илья Яшин

Напомним, ранее Пономарев рассказывал, что на территории России действует множество партизанских групп, большинство из которых были созданы без участия Украины.