Политолог, доктор политических наук прокомментировал статью американского издания о "заморозке войны" в Украине

Не знаю как у кого, а лично у меня уже нет никаких моральных сил читать аналитику и другие публикации от западных журналистов и экспертов по "урегулированию" российско-украинской войны.

В качестве примера возьму публикацию, вышедшую на почтенном ресурсе Foreign affairs. Автор, как будто, тоже довольно уважаемый. Питер Шредер – экс-аналитик ЦРУ.

Смысл статьи прост и выражен в названии. "Путин никогда не сдастся в Украине". В публикации есть интересные идеи. Ну как интересны – интересны для американского дискурса. Мол, надежды администрации Байдена, что если хорошо надавить на бункерного, то тот поймет, что воевать ему "невыгодно" и начнет искать пути выхода из войны, оказались тщетными. Хотя российская агрессия против Украины западным политикам может казаться "нерациональной", но кремлевский вождь от нее не откажется. Он будет продолжать войну за покорение Украины, считая эту борьбу экзистенциальной.

Мысль, в общем, справедлива. Правда, трудно согласиться с причинами этой экзистенциальности для Шредера. Они заключаются в том, что бункерный дед якобы видит угрозу превращения Украины в "антироссийский бастион". Где он видел такую угрозу в 2014 году, когда начинал агрессию, непонятно. Но американцы, как я вижу, просто органически не способны говорить о российском империализме как устое всего.

А дальше начинается самое интересное. Так какой рецепт есть у автора? Что он предлагает? Он говорит, что "убедить" бункерного деда уйти из Украины не удастся, как и заключить какое-нибудь более-менее приемлемое соглашение по урегулированию, поэтому нужно его "переждать".

Как переждать? Путем снижения интенсивности боевых действий и соглашения с агрессором, чтобы меньше тратить ресурсы на войну. Далее — привычные для американцев и западных аналитиков спекуляции по "сохранению жизни гражданских" и т.д.

Но здесь возникает простой вопрос. Вы только что говорили о том, что кремлевский вождь никогда не откажется от войны за Украину. И теперь вы хотите его "сдержать" какой-то очередной бумажкой? Вы же сами говорите, что он все воспринимает как экзистенциальную войну, главную войну своей жизни, ради чего можно тратить все возможные ресурсы. Но предлагаете "уменьшить интенсивность войны" и "уменьшить расходы на войну американских ресурсов".

Как говорил персонаж одного известного голливудского фильма: "Великолепный план. Надежный как швейцарские часы".

Ну ок, вы подпишете что-нибудь с кремлевским диктатором. Он, может, что-то и уменьшит в плане интенсивности, но только для того, чтобы собрать больше ресурсов и нанести новый удар. И что делать с этим ударом? Тоже ждать?

Поскольку автор сознательно отказывается от серьезных упоминаний о российском империализме, то он считает, что как только бункерный дед умрет, или "уйдет" (а чего ему, собственно, нужно идти?), то сразу можно будет переходить к "политическому урегулированию", которое будет требовать от всех "компромиссов". Чего они все считают, что в окружении нынешнего правителя будет достаточно адекватных людей для нормального разговора — отдельная тема.

Ну и повторение традиционных американских мантр, что "россиян нельзя победить". Куда без них. Интересно, а если попытаться их победить? Никто же до сих пор не пытался, потому что победить противника, имея запрет на удары серьезным оружием по его территории, это некая задача.

Но возвращаясь к публикации. Такого на Западе выходит много. Люди постоянно занимаются псевдоаналитической спекуляцией по теме "украино-российского урегулирования", даже не пытаясь серьезно погрузиться в тему.

Если бы они погрузились, то поняли, что путей есть только два. Реальных, а не кажущихся.

Путь первый. Собрать саммит НАТО и пригласить туда Украину. Произвести ратификацию этого приглашения. Поднять украинский флаг в Брюсселе. Конечно, в течение этого процесса будет очень много российской вони. Будут гонять ядерные боеголовки из российских в белорусские области, будут страшно угрожать с трибуны ООН. Может быть, даже снимут мультик, как ядерные ракеты падают на Вашингтон. Но если все это не считаться, то результат будет такой же, как и во всех случаях, когда россияне получали решительный отпор — они просто тихо "отползают". Ибо нет у них сил и ресурсов для военного противостояния такого рода. Все, что у них есть, воюет в Украине, а собственно российскую территорию некому прикрывать, кроме как испуганных "срочников", запуганных больше "ахматовцами", чем НАТО.

Есть второй путь. Он гораздо хуже, потому что потребует много ресурсов, значительно сложнее и дороже. Он состоит в том, чтобы дать Украине все возможное оружие, из которого можно будет простреливать хотя бы европейскую часть российской территории. Чтобы на каждый удар ракетой по украинскому городу такой же удар был по российскому городу, но, конечно, лучше, чтобы не такой, а более мощный. Чтобы на каждую уничтоженную ТЭЦ пылало хотя бы 2-3 российских НПЗ. Это будет самым убедительным аргументом от любых попыток нарушать какие-либо гипотетические договоренности. Ну и в таком состоянии, конечно, кое-как можно было бы "переждать" бункерного деда, а у наследников последнего было бы гораздо меньше аргументов, чтобы не искать "политического решения".

Но, конечно, в США не ищут и не будут искать простые пути. Они запасутся красной краской, чтобы и дальше рисовать "линии". Ибо как без линий. Просто остановить диктатора-преступника? Нет, это не их способ. Все нужно максимально усложнить, затянуть, сделать максимально кровавым и бессмысленным. А потом начать "поиск выхода".

Вчера и сегодня все возмущались правительством Монголии, которое не арестовало одного известного всему миру военного преступника. Не снимая ответственности с монгольских правителей, трудно ожидать от них исторических шагов в момент, когда такие исторические шаги не способен целый "Запад". Мы же понимаем, что визит в Монголию — это просто пощечина "Западу". Мол, смотрите. Вас уже никто не слушает, никто не уважает, ваши ценности — пустой звук. И собственно это правда. Не уважают. Это и факт. И этот факт не "переждешь".

Мировой порядок рушится, все рушится, международные организации превращаются в клуб смешных клоунов, а уважаемая организация НАТО думает: можно сбивать влетевший на их территорию СВЯЩЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ДРОН. Или, может, не надо горячиться?

Но это я немного отвлекся. Все апологеты "заморозок" и "пережиданий" не хотят замечать очевидный факт. Российский режим встал на путь разрушения мирового порядка и он этим активно занимается. И будет заниматься дальше. Нельзя "выключить" путинский режим на 10-15 лет, пока там все не умрут.

Тем более не понятно, а что в это время делать украинцам? Подозреваю, что "переехать всем в Майами и ждать смерти бункерного деда" среди вариантов нет? Что тогда предлагается? Сидеть под ракетно-бомбовыми ударами пока на "Западе" будут за всем этим процессом наблюдать с большим интересом?

У нас очень любят критиковать Джейка Салливана. Я не имею малейших намерений его защищать. Но мы должны понимать, что сам Салливан – это не какое-то "хтоническое зло", а просто продукт определенной системы, формирующей определенную модель мышления. Они, в общем-то, там все такие же. Ибо формировались в одной среде, привыкли к одним и тем же реакциям на вызовы. Есть исключения, но они теряются на коллективном фоне. Чем больше я читаю, тем больше я все это понимаю. Все эти догматы об "эскалации" они ведь не на пустом месте возникли. И представление, что нет ничего страшнее этой самой "эскалации". Хотя даже наша война доказывает, что страх эскалации явно страшнее самой эскалации, потому что страх эскалации — это огромные жертвы, геноцид и просто разрушение мирового порядка.

Источник: публикация Олещука в Facebook.