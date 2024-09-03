Остановить войну можно лишь одним способом: в СМИ рассказали, как принести Украине мир

Война будет продолжаться долго

Российский диктатор Владимир Путин никогда не закончит войну против Украины. На Западе считают, что смогут надавить на него достаточно, чтобы он передумал, однако этого не случится.

Об этом говорится в материале Foreign Affairs. Отмечается, что единственный способ прекратить войну сводится к тому, чтобы дождаться, пока Путин умрет или уйдет другим способом или же довести Россию до состояния, когда она будет неспособной больше вести войну.

Авторы материала говорят, что диктатор считает стратегической необходимостью не дать Украине стать частью Запада и он взял персональную ответственность, чтобы этого не допустить.

"Попытки заставить его сдаться — бесплодное занятие, которое просто тратит жизни и ресурсы", — говорится в материале.

В материале говорится, что обычно Путин в вопросах внешней политики действует более тонко и чувствует, сколько ресурсов может потратить на достижение своей цели, однако в Украине ситуация для него вышла из-под контроля, привела к потере сотен тысяч людей и экономической стабильности.

Издание отмечает, что заставить Россию остановить войну нереально, поскольку Путин будет продолжать бросать солдат в бойню и он не пожалеет для этого ресурсов, даже если его страна сильно пострадает вследствие такой расточительности.

Поэтому авторы видят лишь один реалистичный способ завершить войну — заставить Путина уйти. Однако и в этом есть своя проблема, поскольку Запад на протяжении десятилетий показывал посредственные результаты в попытках манипулировать российской политикой, в то время как Москва успешно проводила очень серьезные кампании на Западе. То есть, если США попытаются убрать Путина изнутри, то Кремль в ответ может посеять хаос в американском обществе, как он это делал во время выборов 2016 года.

"Учитывая эти риски, лучшим подходом для Вашингтона будет играть в долгую игру и ждать, пока Путин уйдет. Возможно, он уйдет добровольно или его вытеснят; несомненно то, что в какой-то момент он умрет. Только когда он больше не будет у власти, может начаться настоящая работа по окончательному урегулированию войны на Украине", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, западные СМИ прогнозируют, что в 2025 году Россия рискнет провести наступление на Днепр в том случае, если сможет захватить Покровск.