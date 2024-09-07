Пока Запад жует сопли, коалиция Путина всерьез готовится к глобальным войнам - Максим Жорин
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Военный Максим Жорин жестко высказался о промедлении Запада
Доставка иранских баллистических ракет р@шке должна мотивировать наших партнеров к действиям. Потому что уровень сплоченности и поддержки этой корпорации зла на совершенно ином уровне.
Пока Запад жует сопли, месяцами обдумывая сначала вообще возможность бить их оружием по вражеской территории, а потом еще каждый метр — там все гораздо быстрее происходит. Изготовили, передали, производят следующую партию. Без каких-либо ограничений и условий.
Ибо коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам. А Запад, по ходу, готовится все про***бать.
Источник: сообщение в Telegram Максима Жорина
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