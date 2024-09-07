Військовий Максим Жорін жорстко висловився про зволікання Заходу

Доставка іранських балістичних ракет р@шке мала б мотивувати наших партнерів до дій. Тому що рівень згуртованості та підтримки в цій корпорації зла на абсолютно іншому рівні.

Поки Захід жує соплі, місяцями обмірковуючи спочатку взагалі можливість бити їхньою зброєю по ворожій території, а потім ще й кожен метр — там все набагато швидше відбувається. Виготовили, передали, виготовляють наступну партію. Без будь-яких обмежень та умов.

Бо коаліція терористів всерйоз готується до глобальних воєн та конфліктів. А Захід, по ходу, готується все про***бати.

Джерело: допис у Telegram Максима Жоріна