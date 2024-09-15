Журналистку поразило отношение к родным

И мы уехали в одно из мест, где лечат людей после плена. И увидела такую крутую коммуникацию.

К родственникам, которые, конечно, хотят увидеть своих, вышел офицер. Он представился, он назвал точное время, когда они смогут увидеть родного человека. Он попросил, чтобы это не продолжалось очень долго. "Давайте начнем с 15 минут" — сказал он, потом у вас еще будет много времени.

Он рассказал родственникам, где они могут поесть, пока ждут, здесь вкусный кофе, а здесь вкусная пицца. А вот здесь вам будет интересно пока прогуляться и отдохнуть и выдохнуть перед такой долгожданной встречей.

Он говорил спокойно. Он задавал нормальные вопросы. Он говорил родственникам о том, что, хотя их семья сейчас так возвышена, но "вам может показаться, что ваш родной человек вам не обрадовался, но ему может быть сложно проявлять эмоции, встреча с вами — это большая радость, но и большой стресс".

"Ему могут быть некомфортны ваши объятия, но это не значит, что он вас не любит"

"Дайте ему время".

Расплакавшейся девушке он позвал психолога. Да, рядом ждал психолог. И через десять минут девушка улыбалась.

Он позвал их сотрудника, который прошел в плен и сейчас работает с уволенными. И сказал "это наш боец, он проживал этот опыт, если вам нужен совет, как себя вести, то он может дать вам этот совет".

"Вы сможете увидеть, как они живут и где их лечат, но не нужно сейчас приносить…" и перечислил тяжелую пищу, газированные напитки и т.д.

Он ничего не запрещал. Но советовал. Поддерживал. Относился с пониманием. Объяснял.

Он дал родным понимание и покой. Легкий инструктаж и уважение.

Это было очень правильно и нужно.

Я была ему очень благодарна за то, что он делает эту работу именно так, потому что это очень сложно – справиться со своими эмоциями.

Источник — сообщение Наталии Нагорной в Фейсбуке.