"Добровольное СОЧ" будет иметь печальные последствия - Максим Жорин
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"Домой" мы пока себе позволить не можем, говорит офицер ВСУ
Ранее я уже писал, что закон об ослаблении ответственности за СОЧ проблемы перевода никак не решит. А вот опасные прецеденты сделать может. Собственно, так и вышло.
Это показательно-медийное "добровольное СОЧ" будет иметь очень печальные последствия, о которых, видимо, автор этого поступка не очень думает. Если это привлекает к чему-то внимание, то лишь к тому, что нарушение дисциплины это "нормально". Дисциплина — одна из основ любой армии.
А подобные случаи очень сильно демотивируют бойцов и провоцируют то же самое.
Все хотят домой, хотят отдохнуть, увидеть свои семьи и заняться своими делами. Но война не закончилась и пока ничего о ее окончании не говорит. Напротив, на неких участках фронта русская армия достаточно удачно ведет наступательные деяния. Поэтому "домой" мы пока себе позволить не можем.
Источник – сообщение Максима Жорина в Телеграм.
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