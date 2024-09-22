"Домой" мы пока себе позволить не можем, говорит офицер ВСУ

Ранее я уже писал, что закон об ослаблении ответственности за СОЧ проблемы перевода никак не решит. А вот опасные прецеденты сделать может. Собственно, так и вышло.

Это показательно-медийное "добровольное СОЧ" будет иметь очень печальные последствия, о которых, видимо, автор этого поступка не очень думает. Если это привлекает к чему-то внимание, то лишь к тому, что нарушение дисциплины это "нормально". Дисциплина — одна из основ любой армии.

А подобные случаи очень сильно демотивируют бойцов и провоцируют то же самое.

Все хотят домой, хотят отдохнуть, увидеть свои семьи и заняться своими делами. Но война не закончилась и пока ничего о ее окончании не говорит. Напротив, на неких участках фронта русская армия достаточно удачно ведет наступательные деяния. Поэтому "домой" мы пока себе позволить не можем.

Источник – сообщение Максима Жорина в Телеграм.