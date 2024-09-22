"Додому" ми поки собі дозволити не можемо, каже офіцер ЗСУ

Раніше я вже писав, що закон про послаблення відповідальності за СЗЧ проблеми переведення аж ніяк не вирішить. А от небезпечні прецеденти створити може. Власне, так і вийшло.

Оце показово-медійне "добровільне СЗЧ" матиме дуже сумні наслідки, про які мабуть автор цього вчинку не дуже думає. Якщо це й привертає до чогось увагу, то лише до того, що порушення дисципліни це "нормально". Натомість дисципліна — одна з основ будь-якої армії.

А подібні випадки дуже сильно демотивують бійців та провокують робити те ж саме.

Всі хочуть додому, хочуть відпочити, побачити свої родини та зайнятись своїми справами. Але війна не закінчилася і поки що нічого про її закінчення не говорить. Навпаки, на деяких ділянках фронту російська армія досить успішно веде наступальні дії. Тому "додому" ми поки собі дозволити не можемо.

Джерело — допис Максима Жоріна у Телеграм.