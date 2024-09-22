"Крепостное право не отменили": боец ВСУ самовольно оставил воинскую часть, мнение сети разделилось

Военнослужащий на фронте уже пять лет

Военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов объявил о том, что ушел в самовольное оставление воинской части. По его словам, он это делает ради привлечения внимания к вопросам демобилизации.

Об этом он сообщил в своем Facebook. Военнослужащий 56-й мотопехотной бригады участвовал в боевых действиях с 2019 года и говорит, что сейчас хочет обратить внимание украинцев и руководства страны к вопросам демобилизации.

"Без сроков службы, без обозримого права на демобилизацию, приезжая в мирный тыл, слушая общество доброволец начинает понимать, что крепостное право не отменено, а его назначено виновным и ответственным", — написал он.

Он говорит, что увидел, как в тылах можно сделать себе "ограниченную пригодность" за 2500 долларов или полную непригодность за 5 тысяч. Также он рассказал о том, как мужчины женятся на женщинах с инвалидностью, разводятся с женами, чтобы оформить опекунство и т.д.

"С сегодняшнего дня я иду в СОЧ, к установлению четких сроков службы или к своему 25-летию, имея за своей спиной 5 лет безупречной солдатской службы. Подчеркну: безупречной. Надеюсь, что этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и разрешения этой ситуации", — добавил Гнездилов.

Позже он отметил, что уже четверо следователей начали связываться с его друзьями и знакомыми. Поэтому он призвал правоохранителей связаться напрямую с ним.

"Если я предатель, потому что пошел в СОЧ – пусть государство меня накажет. Если я задолжал государству – пусть оно скажет, сколько лет", — добавил он.

Ситуация уже вызвала обсуждение в сети. Например, военнослужащий и сооснователь "Демсокыры" Виктор Трегубов написал, что не верит в то, что требования Гнездилова реальны. Кроме того, он сомневается в том, что принудительно мобилизированные военнослужащие просто не последуют его примеру.

Блогер Серж Марко (Алексей Карпюк) отметил, что понимает суть проблемы, но не может поддержать такой поступок, поскольку это ведет к поражению.

Нардеп Марьяна Безуглая отметила, что предлагала ограничить службу 36 месяцами, однако этот документ отклонили.

Не стали молчать и другие пользователи сети.

Как сообщалось ранее, военный психолог Андрей Козинчук ранее говорил, что со временем военные на передовой становятся неэффективными, однако демобилизации не будет.