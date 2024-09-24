Россия планирует три года пикового давления на Украину, если не будет найден формат завершения войны - Алексей Кущ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Экономист и аналитик Алексей Кущ о планах России по войне в Украине на ближайшие годы
Согласно предыдущему трехлетнему бюджетному плану РФ, пик военных российских расходов должен был прийти на текущий год — 120 млрд дол или более 5% ВВП.
Но теперь Россия сформировала новый трехлетний план и пик военных расходов должен сформироваться уже в следующем году: 13,2 трлн рублей (6,2% ВВП) или порядка 145 млрд дол.
Как я уже сказал, в этом году будет 120 млрд. дол.
В 2026 году резкого снижения не будет — 5,6% ВВП, почти как сейчас.
В 2027-м – 5,1%. За счет роста ВВП РФ в абсолютных цифрах военный бюджет составит все те же 120 млрд дол.
По моим оценкам, структура военного бюджета в 2025-м будет следующая: примерно 60 млрд дол на денежное довольствие личного состава и еще столько же — на вооружение и боеприпасы.
Как я писал ранее, цель РФ — сформировать на оккупированной территории Украины в 2025-м году военную группировку численностью до 1 млн человек.
Судя по всему, после достижения данной численности, контрактный наем будет осуществляться для замены выбывших и увольнения первой волны мобилизации осени 2022.
Роста численности группировки, скорее всего не будет.
То есть пик военного давления Россия планирует на 2025 год с сохранением этого пикового напряжения в течение периода 2026-2027.
Три года пикового давления, если не будет найден формат завершения войны.
Понятно, что все это лишь планы и мы можем лишь гипотетически оценивать их реальность.
Теоретически, РФ может наращивать военный бюджет до 10% ВВП.
С сектором внутренней безопасности (полиция и т.д.), бюджет увеличится на 3,5 трлн и составит 40% расходной части Федерального бюджета.
Источник Facebook Алексея Куща
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.