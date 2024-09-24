Економіст та аналітик Олексій Кущ про плани Росії щодо війни в Україні на найближчі роки

Згідно з попереднім трирічним бюджетним планом РФ, пік військових російських видатків мав прийти на поточний рік — 120 млрд дол або понад 5% ВВП.

Але тепер Росія сформувала новий трирічний план і пік військових витрат має сформуватися вже наступного року: 13,2 трлн рублів (6,2% ВВП) або близько 145 млрд дол.

Як я вже сказав, цього року буде 120 млрд дол.

У 2026 році різкого зниження не буде — 5,6% ВВП, майже як зараз.

У 2027-му – 5,1%. За рахунок зростання ВВП РФ в абсолютних цифрах військовий бюджет складе ті самі 120 млрд дол.

За моїми оцінками, структура військового бюджету 2025-го буде наступною: приблизно 60 млрд дол на грошове забезпечення особового складу і ще стільки ж — на озброєння та боєприпаси.

Як я писав раніше, мета РФ — сформувати на окупованій території України у 2025 році військове угруповання чисельністю до 1 млн осіб.

Судячи з усього, після досягнення цієї чисельності, контрактне наймання буде здійснюватися для заміни вибулих та звільнення першої хвилі мобілізації осені 2022 року.

Зростання чисельності угруповання, швидше за все, не буде.

Тобто пік військового тиску Росія планує на 2025 рік зі збереженням цієї пікової напруги протягом періоду 2026-2027 років.

Три роки пікового тиску, якщо не буде знайдено формату завершення війни.

Зрозуміло, що це лише плани й ми можемо лише гіпотетично оцінювати їх реальність.

Теоретично РФ може нарощувати військовий бюджет до 10% ВВП.

З сектором внутрішньої безпеки (поліція тощо) бюджет збільшиться на 3,5 трлн і складе 40% видаткової частини Федерального бюджету.

Джерело Facebook Олексія Куща