Россия выступает против всех инициатив

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в США в рамках Саммита предстоящего трибуны штаб-квартиры Организации объединенных наций. Он говорил о необходимости освобождения всех военнопленных, а также призвал мир к глобальному единству, чтобы преодолеть разрушительную силу России и ее сообщников.

Об этом сообщает "Суспильне". Зеленский также отметил, что мир нуждается в мирном будущем и устойчивом развитии.

Зеленский отметил, что мир нуждается в мирном будущем и устойчивом развитии. Он добавил, что Украина готовится к следующему саммиту мира, ведь уже ведется работа над продовольственной и энергетической безопасностью и привлечением России к ответственности за совершенные преступления.

" Россия снова демонстрирует деструктивность, выступая против всех инициатив, защищающих Устав ООН; они всегда были таковыми", — отметил президент Украины.

"Мы призываем все другие нации поддержать Украину для мирного будущего. Путин уже украл многое, но никогда не украдет будущее для мира. Я в этом уверен", — заявил Владимир Зеленский. Он также поблагодарил Намибию за консолидацию "Пакта будущего", а также Замбию, Швецию, Ямайку и Нидерланды за содействие.

Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский намерен представить план победы президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камали Гаррис. Кроме того, он может встретиться с кандидатом на выборах от Республиканской партии Дональдом Трампом.