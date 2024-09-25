Президент России пугает США и весь мир новым "Карибским кризисом"

От "захватить Киев за 3 дня" до смены ядерной доктрины, чтобы Киев не бил ракетами, очень короткий путь оказался….

Путин максимально поднимает ставки. И пугает Байдена Карибским кризисом во время выборов.

И при этом дает пас Трампу, Маску и Ко визжать об угрозе ядерной войны, пугая рядовых американцев, которых не испугали гаитяне, Что "съедят их кошку".

Все-таки страх – это основное оружие "дорогих друзей" и пособников Путина.

С одной стороны, приятно, что Путин вынужден идти ва-банк. Все-таки это никогда не являлось проявлением силы и уверенности. А значит дополнительные возможности ВСУ по поражению ряда целей в России, а на кону же самое разрешение бить на 300 км, очень пугают Путина и Ко. И он вовсю пытается этого не допустить.

С другой, скорее всего, этот блеф подействует. За месяц до выборов американские власти вряд ли отважатся рисковать даже призраком ядерного кризиса, что может изменить расклады в, казалось бы, уже выигранной кампании по аннигиляции риска Трампа. Белому дому не нужны в ближайший месяц новости, что Россия начала какую-то там проверку ядерных сил, что может стать первым шагом перед их применением.

Источник: пост в Facebook.