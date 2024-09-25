Президент Росії лякає США та весь світ новою "Карибською кризою"

Від "захопити Київ за 3 дні" до зміни ядерної доктрини, щоб Київ не бився ракетами, дуже короткий шлях виявився….

Путін максимально піднімає ставки. І лякає Байдена Карибською кризою під час виборів.

І заодно дає пас Трампу, Маску і Ко верещати про загрозу ядерної війни, лякаючи пересічних американців, яких не налякали гаїтяни, що "з'їдять їх кішку".

Все ж таки страх — це основна зброя "любих друзів" і посіпак Путіна.

З одного боку, приємно що Путін змушений йти ва-банк. Все-таки це ніколи не було проявом сили і впевненості. А значить додаткові можливості ЗСУ по ураженню ряду цілей в Росії, а на кону ж саме дозвіл бити на 300 км, дуже лякають Путіна і Ко. І він щосили намагається цього не допустити.

З іншого, скоріш за все цей блеф подіє. За місяць до виборів американська влада навряд чи наважиться ризикувати навіть примарою ядерної кризи, що може змінити розклади у здавалось би вже виграній кампанії з анігіляції ризику Трампа. Білому дому не потрібні в найближчий місяць новини, що Росія розпочала якусь там перевірку ядерних сил, що може стати першим кроком перед їх застосуванням.

Джерело: пост у Facebook.