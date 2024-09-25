О ракетах США и речи не было? Всплыла неожиданная деталь переговоров насчет ударов по России

Администрация Байдена могла разрешить Украине бить по России, но не оружием США

Белый дом рассматривал возможность дать Украине "зеленый свет" на удары западным оружием по территории Российской Федерации, но с условием, что не будет применяться оружие производства Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил корреспондент The New York Times Золан Канно-Янгс. Он отметил, что пока президент Украины Владимир Зеленский выступал на полях Организации Объединенных Наций, в США обратили внимание, как он подталкивает союзников Киева на разрешение бить западным (в том числе американским — ред.) оружием вглубь российской территории.

Администрация Белого дома рассматривала возможность снять запрет для Украины на удары западным оружием, но с условием, что Вооруженные силы Украины не будут использовать американское оружие для атак на объекты в глубине России.

На прошедших выходных президент США Джо Байден говорил, что еще не принял решения по этому поводу. В то же время внутри американской политической элиты продолжаются споры. Так, глава Пентагона Ллойд Остин против ослабления ограничений, в то время как глава Госдепартамента Энтони Блинкен выразил готовность выслушать украинские аргументы.

Журналист The New York Times Золан Канно-Янгс

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в США не верят в эффективность ударов дальнобойным оружием по РФ. Они заявляют, что якобы нет единого компонента, который помог бы победить в войне.