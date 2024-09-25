Офицер ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, почему сейчас россияне могут вести себя настолько нагло

Изменения в российскую "ядерную доктрину" – это чистой воды очередной шантаж, который русаки могут позволить себе благодаря позиции Запада.

Россия продолжает угрожать, и считает, что имеет на это право именно из-за слабости наших союзников. Будь они более решительными, российские террористы боялись бы диктовать свои условия. Запад позволяет им быть с каждым днем ​​все наглее.

Не думаю, что они реально преследуют цель в ближайшее время использовать ядерное оружие против Украины. Эти заявления сделали перед встречей, где будут решать возможность использования дальнобойного оружия – чтобы повлиять на это решение не в нашу пользу.

А у рашки и без ядерки достаточно вооружения, чтобы уничтожить нашу энергетику и инфраструктуру.

Источник: пост Жорина в Telegram