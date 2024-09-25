Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва о ядерных угрозах Путина

Путин заявил: еще немного и будет ядерный удар. Что это значит:

1. В России ускоряют процесс переговоров.

2. Россия поднимает ставки перед выборами в США, понимая, что никаких переговоров пока не предусмотрено.

3. Россия имитирует игру против Китая, показывая Западу (США), что готовы на самостоятельную игру.

4. России очень важно сыграть на украинском поле и полностью обнулить визит Зеленского в США и навязать свою повестку дня для Украины

5. Главный комплекс Путина – не развал СССР, а карибский кризис. Он считает, что если бы Хрущев тогда не сдался, штаты проиграли бы еще тогда.

Главное. Свое заявление Путин обложил условиями. И никакого ядерного удара не последует.

Источник: пост Денисенко в Facebook