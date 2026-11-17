При крушении военно-транспортного самолета в селе Ягуново погибли 17 человек

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Во вторник, 17 ноября, Ан-12 потерпел крушение под Кемерово (РФ). В российской военной авиации по спискам числятся не менее 48 таких самолетов, которые перевозят грузы, технику и военных.

О гибели 17 человек при крушении сообщил Telegram-канал Baza. По данным российских СМИ, самолет загорелся в воздухе, а весь экипаж, вероятно, погиб.

Предварительно, основные версии крушения Ан-12 в Кузбассе технические — неисправность топливного насоса, утечку керосина в мотогондоле двигателя с последующим пожаром и отказ гидравлической системы.

Ягуново на карте Евразии

Самолёт летел из Новосибирска в Канск (Красноярский край). Там находится военный аэродром, на котором базируются сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и модернизированные МиГ-31БМ.

Сколько Ан-12 числится в российской военной авиации

В составе военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на бумаге числятся 44 Ан-12БК, пишет Defense Express. В морской авиации Военно-морского флота России указаны еще два транспортных Ан-12БК и два поисково-спасательных Ан-12ПС.

Суммарно это 44 + 2 + 2 = 48 самолетов в двух составляющих вооруженных сил. Речь идет о списочном парке: приведенная оценка не устанавливает количество исправных машин, готовых к вылету.

Общий парк военно-транспортной авиации ВКС издание оценивает примерно в 424 самолета. Ан-12БК вместе со 113 Ан-26 и 25 Ан-72 составляют 182 машины, или 43% этого парка.

Какие задачи выполняет Ан-12

Ан-12 – четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет, разработанный в конструкторском бюро Олега Антонова в Киеве. Как описывает Rozvytok, его основные задачи – перевозка грузов, техники и личного состава, десантирование парашютистов и эвакуация раненых.

Самолет способен брать до 20 000 кг полезной нагрузки либо 60 парашютистов. Возможность работать с грунтовых полос позволяет доставлять людей и грузы на аэродромы с ограниченной инфраструктурой. Среди перевозимой техники – бронетранспортеры, артиллерийские орудия и грузовики.

Поисково-спасательная модификация Ан-12ПС оснащалась спасательным катером. Поэтому роль семейства в российской военной авиации включает как транспортное обеспечение, так и специализированные спасательные задачи.

Что известно об Ан-12/Инфографика ИИ

Возраст самолетов и проблемы с ремонтом

Первый полет Ан-12 состоялся 16 декабря 1957 года, а в 1959 году самолет начал поступать на вооружение ВВС СССР. Серийное производство в Советском Союзе продолжалось до 1973 года. К моменту катастрофы под Кемерово даже самым поздним машинам советского выпуска было более полувека.

Defense Express также приводит сведения о трудностях с обслуживанием самолетов Антонова в России. По опубликованным данным о предполагаемой утечке переписки между "Авиаремонтом" и "Ростехом", на август 2025 года вооруженные силы, Росгвардия и ФСБ эксплуатировали до 368 Ан-12, Ан-26 и Ан-72, из которых 143 требовали ремонта. Эта цифра относится ко всем трем типам вместе.

В пересказе этой переписки причиной задержек с ремонтом названо отсутствие в России необходимых мощностей для производства комплектующих. Издание рассматривает эти сведения как признак системных проблем с поддержанием технического состояния транспортной авиации при условии достоверности опубликованных документов.

Ранее сообщалось, что 17 ноября Крымский (Керченский) мост подвергся очередному ракетно-дроновому удару. При этом арка автомобильного моста вместе с пролетом рухнула в воду.