На первые крупные торги предпринимательница заявила шесть работников и две бензопилы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Менее чем за год Галина Гресько заключила госконтракты на 223,5 млн грн с НДС. Заказчиком выступил "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины", где до июня 2025 года работал ее муж Виктор. Гресько зарегистрировалась как предпринимательница 18 августа, а спустя пару месяцев начала выигрывать крупные тендеры.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Из домохозяек в бизнес-леди: кто помог пенсионерке захватить лесные тендеры на миллионы"

По подсчетам издания, Гресько выиграла 94,98% тендеров. Сумма побед составила 194,1 млн грн – без учета итоговой стоимости заключенных контрактов с НДС.

Работа мужа и рекомендация руководителя

Как минимум с 2016 года Виктор Гресько работал мастером леса Жужельского лесничества. Подчиненность подразделения менялась; в последние годы оно входило в "Столичный лесной офис". В июне 2025 года Виктор уволился. Позже его жена стала получать заказы на заготовку и вывоз древесины в той же филиальной структуре.

До регистрации ФОП Галина Гресько не работала в лесной отрасли. В 2016–2020 годах она трудилась у предпринимательницы Нели Глод в Житомирской области. Ее бизнес связан с розничной торговлей преимущественно продуктами, напитками и табачными изделиями. Позже Гресько состояла на учете в центре занятости либо получала пенсию.

Виктор Гресько работал мастером леса

Чтобы получить допуск к первым торгам, Гресько представила отзыв об исполнении договора от 10 сентября 2025 года на 24,5 тыс. грн. Документ подписал руководитель "Столичного лесного офиса" Сергей Заяц. Он положительно оценил профессионализм исполнительницы и рекомендовал ее для сотрудничества. Отзыв позволил подтвердить опыт перед участием в крупных закупках.

Миллионные лоты при небольшом штате

В первом крупном тендере, объявленном в октябре 2025 года, Гресько получила лоты на 10,6 млн грн. В кадровой справке она указала четырех лесорубов и двух трактористов. Из техники заявила две бензопилы Stihl и два колесных трактора. Один из них она арендовала у собственного работника за 1 000 грн в месяц.

С таким оснащением подрядчице предстояло заготовить 26,5 тыс. кубометров леса до 31 декабря 2025 года. При этом заказчику она письменно сообщила, что не собирается привлекать субподрядчиков. Соотношение объема работ, сроков и заявленных ресурсов стало одним из главных вопросов расследования.

На старте подрядчица заявила два трактора, один из которых арендовала у своего работника. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

С января по август 2026 года Гресько продолжала получать лоты. По данным "Телеграфа", на большинстве торгов она была единственным участником или соперничала с участниками, которые не снижали цену. Некоторые лоты получал другой подрядчик – ФОП Василий Коцулым. Среди них – лоты на 13,6 млн грн в январской закупке и на 7,2 млн грн в июльской.

Транспорт, недвижимость и новые компании

В 2026 году на Галину Гресько зарегистрировали 17 единиц транспорта и полуприцепов. Среди них – четыре DAF XF 480 FT 2019–2022 годов выпуска, MAN TGX 18.440, сортиментовоз "УРАЛ 432001", самосвал "УРАЛ 5557" и десять специализированных полуприцепов, в том числе KOEGEL. "Столичный лесной офис" оставался ее единственным крупным заказчиком.

В июне 2026 года Гресько стала единственной владелицей, руководителем и конечным бенефициаром ООО "СелВарт Агро" в селе Малая Цвиля. В сентябре она переоформила на себя как на физическое лицо нежилой комплекс площадью 3 407,7 кв. м на улице Центральной, 13, а также два гектара земли под ним. После этого у общества не осталось зарегистрированной недвижимости.

Раньше компания называлась "Селварт Консалт" и фигурировала в материалах Высшего антикоррупционного суда по расследованию НАБУ и САП о хищении более 254 млн грн на закупках беспилотников для Госспецсвязи в 2023 году. По версии следствия, компанию использовали как посредника, чтобы завысить стоимость дронов и вывести средства.

9 сентября 2026 года Гресько зарегистрировала еще одну компанию – ООО "Вудпрайм" с уставным капиталом 1,5 млн грн и основным видом деятельности "Лесозаготовки". С 1 октября фирма стала плательщиком НДС.

Как сообщал "Телеграф", в 2025 году филиалы ГП "Леса Украины" заключили договоры на лесозаготовку и уход за лесом примерно на 10 млрд грн. Эти данные аудита дают общий контекст для истории с крупными лесными подрядами Галины Гресько по данным аудита.