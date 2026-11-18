За мечту о человеческой жизни героиня платит своим голосом

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В сказке Ганса Кристиана Андерсена Русалочка не обретает любви принца и превращается в морскую пену. Однако это не последняя точка: она присоединяется к дочерям воздуха и получает шанс заслужить бессмертную душу добрыми делами.

Как Disney изменил смысл этой истории, рассказывает "Телеграф". В оригинале Русалочка стремится и к любви, и к бессмертной душе, а за человеческие ноги отдает морской ведьме голос и терпит боль с каждым шагом.

Принц приклоняется к молчаливой девушке, но женится на другой: он считает невесту своей спасительницей, хотя на самом деле его спасла Русалочка. Для героини это приговор – первое утро после его свадьбы она должна превратиться в пену.

Сестры отдают ведьме волосы за нож, который дает Русалочке возможность вернуться в море

Сестры приносят ей нож, полученный от ведьмы в обмен на их волосы. Если Русалочка убьет принца, то вернется в морскую жизнь. Она отказывается, бросает нож в море и сама прыгает в воду. Именно после этого отказа от убийства начинается его существование среди дочерей воздуха.

Чем должен помочь Русалочке вернуться к морской жизни

В мультфильме Disney Ариэль также отдает голос за возможность стать человеком, однако в конце концов возвращает его, одолевает морскую ведьму и женится на принце Эрике. Смена развязки превращает историю безответной любви, страдания и духовного спасения в романтическое приключение: героиня преодолевает препятствия и получает вожделенную совместную жизнь.

Как сообщал "Телеграф", украинский фильм "На драйве" победил в категории Best Drama Feature на International Motor Film Awards 2026 в Лос-Анджелесе, однако эта новость касается современного кино и не раскрывает финал сказки Андерсена о победе фильма.