Семейные угощения имеют эмоциональную ценность, но регулярные гостинцы таят в себе риск

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Покупая внукам сладости, бабушки и дедушки стремятся проявить любовь и остаться в их памяти особыми людьми. Такие мотивы выявили исследователи, опрашивавшие старшее поколение об угощении детей.

О выводах исследования, опубликованного в Public Health Nutrition, пишет OkDiario. В австралийском Аделаиде ученые опросили 12 бабушек и дедушек в возрасте 50–79 лет, которые не менее десяти часов в неделю присматривали за внуками в возрасте от одного до пяти лет.

"Бабушки и дедушки – не родители, и они должны иметь возможность делать что-то иначе", – сказал 72-летний участник исследования.

Опрошенные связывали угощения с радостью детей, а некоторые воссоздавали приятные моменты собственного детства. В то же время они ограничивали сладкое перед едой и избегали использовать еду как способ успокоить истерику. Угощениями становились также сыр, черника или авокадо, а книга, игрушка или совместный вечер имели для них схожую ценность.

Книги и время, проведенное вместе, имели для опрошенных такую же ценность, как угощения Источник: Создано с помощью ИИ ("Телеграф")

В другом исследовании приняли участие 40 человек из 18 семей Дании и Новой Зеландии. Оно показало, что время, проведенное с бабушкой или дедушкой без родителей, уже само по себе воспринималось как награда. В то же время авторы предупредили: если такие встречи происходят каждую неделю, эпизодические лакомства рискуют стать привычкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как развод в старшем возрасте влияет на жизнь мужчин и женщин, кто тяжелее переживает разрыв отношений и с какими эмоциональными и финансовыми трудностями они могут столкнуться после распада брака.