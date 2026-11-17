При переносе номера операторы предлагают отдельные цены на пакеты услуг

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По опубликованным условиям, стандартная предоплата за четыре недели составляет 550 грн за тариф "Все разом Легкий" у Киевстара, 420 грн за FLEXX GO у Vodafone и 500 грн за "Максі" у Lifecell. Итоговая сумма зависит от тарифа, формы обслуживания и переноса номера.

В начале ноября Киевстар примерно на 100 грн повысил цены в линейке "Все разом", пишет PMG. Изменения затронули и предоплату, и контрактное обслуживание.

Киевстар: от 370 грн за специальные тарифы

После ноябрьского пересмотра тариф "Все разом Легкий" стоит 550 грн за четыре недели при предоплате и 470 грн в месяц на контракте. Абоненты с предоплатой платят 650 грн за "Все разом Крутий", а контрактные клиенты – 550 грн. "Топовий контракт" обойдется в 750 грн в месяц. В эти тарифы входят безлимитные звонки внутри сети и от 40 ГБ мобильного интернета до безлимита.

С ноября специальный тариф "Дитячий" для пользователей от 6 до 16 лет стоит 370 грн за четыре недели. В пакет входят 20 ГБ интернета и безлимитные звонки внутри сети Киевстара. Столько же – 370 грн – стоит "Все разом Комфорт" для людей от 55 лет.

При переходе от другого оператора со своим номером тариф "Все разом Легкий" стоит 390 грн. Это на 160 грн меньше стандартной цены при предоплате: 550 − 390 = 160. Плату за пакеты на четыре недели списывают каждые 28 дней, поэтому такой платеж не равен оплате за календарный месяц.

Контрактный "Все разом Легкий" после пересмотра стоит 470 грн в месяц

Vodafone: объявленные цены на FLEXX

Vodafone объявил, что с 14 января 2026 года новые абоненты, впервые купившие стартовый пакет, будут платить 420 грн за FLEXX GO и 550 грн за FLEXX TOP за четыре недели. Для тех, кто переносит свой номер, предусмотрены другие цены: 280 и 350 грн за четыре недели соответственно.

Стандартная цена для нового подключения выше предложения при переносе номера на 140 грн для FLEXX GO и на 200 грн для FLEXX TOP. По условиям январского обновления FLEXX GO включает 15 ГБ интернета в роуминге, а FLEXX TOP – 20 ГБ.

Для клиентов с новым номером, совершивших первый звонок с 2 июля 2025 года по 13 января 2026 года, оператор сохранял цену на следующие шесть пакетов: 320 грн за FLEXX GO и 500 грн за FLEXX TOP. Для абонентов, которые уже перешли со своим номером, в январском сообщении предусматривали фиксацию цены на год – 200 и 350 грн за четыре недели соответственно.

"Чтобы и дальше быть надежным оператором, мы вынуждены пересмотреть стоимость тарифной линейки и надеемся на ваше понимание", – сообщили в Vodafone. Решение объяснили расходами на поддержку, восстановление и повышение энергоустойчивости сети.

Для клиентов Vodafone стоимость FLEXX зависит от даты подключения и переноса номера

Lifecell: "Максі" подорожал для новых подключений

С 14 октября 2026 года стандартная цена нового подключения к тарифу "Максі" Lifecell составляет 500 грн за четыре недели вместо 400 грн. При персонализации номера цена за тот же срок выросла с 350 до 450 грн.

При переносе номера от другого оператора "Максі" стоит 270 грн за четыре недели. Это на 230 грн меньше стандартной цены нового подключения: 500 − 270 = 230. Для тех, кто пользовался тарифом до изменения стоимости, условия сохранили.

Для новых подключений "Максі" Lifecell с 14 октября подорожал до 500 грн

"С 14 октября меняется стоимость тарифного пакета "Максі" для новых пользователей. Для абонентов, которые уже пользуются этим тарифом, условия обслуживания остаются без изменений", – сообщили в Lifecell.

Тариф "Мега" закрывают для новых подключений. Для действующих абонентов компания также анонсировала возможность зафиксировать стоимость обслуживания на определенный период.

Как сообщал "Телеграф", 96% базовых станций Vodafone могут работать от аккумуляторов до 10 часов. Подробнее – в материале о резервном питании сети. Эти данные помогают сравнить устойчивость связи, но не объясняют стоимость пакетов.