Емкости получат вторую жизнь

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Пустые пластиковые бутылки ежедневно отправляют в мусорное ведро. При этом они могут стать бесплатной заменой дорогим кухонным органайзерам, садовому инвентарю и контейнерам для мелочей.

Достаточно срезать верхнюю часть с резьбой и крышкой обычными ножницами, чтобы получить сразу несколько практичных приспособлений для дома, рукоделия и огорода. Об этом сообщает dnevno.hr.

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Герметичный дозатор для сыпучих продуктов. Чтобы крупы, сахар или мука не просыпались из вскрытых упаковок, проденьте край пакета через отрезанное пластиковое горлышко, загните пленку поверх резьбы и плотно закрутите крышку. Такой "замок" надежно фиксирует пакет и позволяет удобно дозировать содержимое, хотя полной защиты от влаги не обеспечивает.

Герметичный дозатор для сыпучих продуктов/Фото: ИИ

Компактная воронка. Отрезанное горлышко без крышки превращается в удобную воронку для пересыпания зерна, специй или семян в узкие емкости без рассыпания по столешнице.

Компактная воронка/Фото: ИИ

Органайзеры для мелочей и рукоделия

Капсулы для мелких деталей. Если соединить два отрезанных горлышка донышками друг к другу так, чтобы резьба с крышками смотрела в разные стороны, получится прочный двухсторонний пенал. В нем удобно хранить шурупы, пуговицы, бусины и другую мелочевку, которая обычно теряется в ящиках.

Капсулы для мелких деталей/Фото: ИИ

Диспенсер для ниток и пряжи. Любители вязания и шитья могут закрепить несколько горлышек на стенке картонной коробки, просверлив в крышках небольшие отверстия. Продетые сквозь них нити будут разматываться равномерно и перестанут спутываться во время работы.

Диспенсер для ниток и пряжи/Фото: ИИ

Полив рассады без лишних трат

В садоводстве и уходе за комнатными цветами пластиковая бутылка с легкостью заменяет специальную лейку. Достаточно проделать несколько тонких отверстий в крышке, чтобы получить деликатный распылитель с мягким напором — он бережно увлажняет почву, не размывая грунт и не повреждая хрупкие ростки рассады.

Полив рассады без лишних трат/Фото: ИИ

Правила безопасности при переделке

Чтобы самодельные приспособления были безопасными и долговечными, важно учитывать несколько нюансов:

Разделяйте назначение тары: для хранения продуктов используйте исключительно бутылки из-под питьевой воды или напитков, а емкости от бытовой химии оставляйте только для технических и садовых нужд.

для хранения продуктов используйте исключительно бутылки из-под питьевой воды или напитков, а емкости от бытовой химии оставляйте только для технических и садовых нужд. Подготовка пластика: перед работой бутылку нужно тщательно вымыть и высушить. Срез делают на пару сантиметров ниже резьбы, аккуратно сглаживая острые края ножницами.

перед работой бутылку нужно тщательно вымыть и высушить. Срез делают на пару сантиметров ниже резьбы, аккуратно сглаживая острые края ножницами. Без открытого огня: оплавлять края пластика над зажигалкой или плитой нельзя — материал деформируется и выделяет токсичные пары. Перед поливом молодых растений силу струи из продырявленной крышки лучше предварительно протестировать в раковине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что старые носки можно превратить в подвязки для комнатных растений. Разрезанная на полоски ткань поможет закрепить стебли у опоры и поддержать побеги, которые склоняются под тяжестью листьев или цветов.