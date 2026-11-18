Что изменилось после внезапных рейдов в Закарпатье

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Объекты ГП "Леса Украины" должны круглосуточно патрулировать экипированные охранники с персональными спутниковыми GPS-трекерами, спецсредствами и фотофиксацией маршрутов. По крайней мере, согласно техническим заданиям многомиллионных тендеров. Однако действительность бывает совсем иной: дед с берданкой, который о GPS слышал только по телевизору. Именно такую ситуацию, в частности, зафиксировали оперативники ГБР и прокуроры во время внезапной проверки в Закарпатье: закрытые ворота, отсутствие каких-либо признаков частной охраны, а на отдельных территориях – штатные работники лесничества, которые дежурили сами.

Как заказчик принимает и контролирует охранные услуги, какие компании получают самые крупные контракты от лесных офисов по всей стране и что отвечают на запросы редакции в ГБР и "Лесах Украины" — читайте в материале "Телеграфа".

Призрак в пограничной полосе: что показала инспекция ГБР в Закарпатье

В фокусе внимания правоохранителей находятся контракты на охрану объектов Береговского надлесничества, расположенного на самой границе Закарпатья с Венгрией и Румынией и входящего в филиал "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины" (возглавляет филиал Игорь Чебан).

Где находится Береговское надлесничество, входящее в филиал "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины"

В 2025 году филиал подписал два контракта с частной компанией ООО "ПШР Тигр+" на 81,1 млн грн и 52,6 млн грн (итого более 133,7 млн грн). Из-за пограничного статуса заказчик настаивал на круглосуточных экипированных патрулях, спецразрешениях на работу в пограничной полосе, наличии GPS-трекеров, телефонов для фотофиксации и системы контроля маршрутов. Деньги фирме перечисляли в течение 5 дней после того, как руководители надлесничества подписывали акты выполненных работ.

Но когда оперативники львовского теруправления ГБР и прокуроры Закарпатья внезапно проверили семь объектов в Береговском районе, на практике картина оказалась совсем иной:

В Виноградовском, Шаланском и Берегуйфаловском лесничествах объекты были закрыты, а никаких признаков частной охраны на месте не нашли. По одному из адресов в Виноградове (ул. Копанская, 309) следователи вообще не обнаружили построек или имущества лесничества.

в Кидёшском лесничестве за безопасность круглосуточно и единолично отвечал штатный мастер леса.

в Затиснянском и Шаланском лесничествах (в частности, на неработающей фазаньей ферме) дежурили местные сторожа. Они рассказали следователям, что охраняют объекты от лесхоза. По данным следствия, перед подписанием миллионных соглашений часть штатных сторожей филиала уволили по указанию руководства и формально оформили в ООО "ПШР Тигр+". Заявления работники якобы подписывали прямо в конторах надлесничеств и даже не знали, кто их новый руководитель и где находится офис фирмы.

Вдобавок, ни на одном из проверенных постов не оказалось ни графиков дежурств, ни журналов смены, ни обещанных GPS-трекеров. По подсчетам следствия (определение Ужгородского горрайонного суда от 17.10.2025 по делу № 308/14917/25), за такие "бумажные" услуги во время внезапной проверки в Закарпатье подрядчику безосновательно перечислили более 500 тыс. грн. Это только один эпизод…

Что установлено при проверке

Чтобы выяснить актуальное положение дела, редакция "Телеграфа" обратилась с запросом в ТУ ГБР во Львове, ведь уже прошло более года с момента проведения внезапных рейдов в Закарпатье. Мы спрашивали, расширило ли следствие проверку на другие лесничества Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, установлен ли судебными экспертизами окончательный размер ущерба и выдвинуты ли кому-то подозрения. В ведомстве подтвердили, что уголовное производство № 62025140160000702 от 01.07.2025 (по ч. 4 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах) находится в активном производстве следователей.

По состоянию на ноябрь 2026 года продолжаются необходимые следственные действия, ни одному лицу о подозрении еще не сообщено, а окончательный размер нанесенного материального ущерба будет установлен по результатам соответствующих судебных экспертиз.

В то же время руководство филиала "Карпатский лесной офис" и директор подрядчика ООО "ПШР Тигр+" Илья Дрищ проигнорировали запросы редакции и не дали ответов в установленный законом срок. Мы просили их объяснить обнаруженное следователями отсутствие охранников на постах, схему переоформления штатных сторожей, а также назвать суммы фактически уплаченных средств по договорам 2025-2026 годов.

Группа "Тигр": кто получает самые большие подряды на западе страны

Открытие уголовного производства само по себе не означает виновности подрядчика или должностных лиц, ведь окончательную оценку действиям сторон должен дать суд. Тем не менее наличие расследования относительно контрактов 2025 года не повлияло на дальнейшее сотрудничество компаний группы "Тигр" со структурами ГП "Леса Украины" в 2026 году.

Что известно об успешной фирме? ООО "ПШР Тигр+" (код ЕГРПОУ 45332897) зарегистрировано в поселке Лукавцы Черновицкой области, лицензию МВД на охрану получило в марте 2024 года и является частью сети черновицких охранных компаний под брендом "Тигр". Ее владельцы Иван Данко и Илья Дрищ руководят также ООО "ПШР Тигр", ООО "Служба инкассации Тигр", ООО "СП Тигр-7" и ООО "Тигр Карпаты".

Именно ООО "ПШР Тигр+", по данным аналитической системы BI Prozorro, выиграло государственные тендеры более чем на 338,8 млн грн, преимущественно в филиалах ГП "Леса Украины".

Договор с ООО "ПШР Тигр+"

К примеру, "Карпатский лесной офис", кроме упомянутых соглашений 2025 года, 30 января 2026 года — уже в разгар расследования ГБР — подписал с фирмой новый контракт на 133,1 млн грн. Редакция в запросе ставила вопрос и о целесообразности такого шага, однако из-за отсутствия ответа позиция руководства филиала остается непонятной.

Кроме того, в системе закупок филиала зафиксированы два больших подряда для ООО "ПШР ТИГР+" – на 27,9 млн грн (2025 год) и 29,9 млн грн (2026 год) от филиала "Подольский лесной офис".

В ответ на запрос издания в этом филиале только сообщили, что с февраля 2025 по октябрь 2026 года их объекты охраняло ООО "ПШР Тигр" — без знака "+" в названии. (Из письма не ясно, это техническая ошибка должностных лиц или охрану передали другой фирме этой же бизнес-группы, несмотря на подписанные контракты с ООО "ПШР Тигр+"). И уточнили: за предоставленные услуги фирме фактически заплатили более 50,3 млн грн: 28,62 млн грн до конца января 2026 года и еще 21,73 млн грн — до конца октября.

В то же время на ключевые вопросы редакции о проведении торгов и проверке подрядчика в филиале отвечать отказались.

В частности, лесоводы не объяснили, зачем при поиске охранной фирмы устанавливали критерии, которые Антимонопольный комитет (решение №326-р/пк-пз от 08.01.2025 по жалобе ЧП "Брунталь") признал дискриминационными. Тогда заказчик требовал от участников сертификаты ISO, авторизационные письма на системы Ajax PRO Desktop, отдельные пункты наблюдения в каждой области и дипломы по медицинской помощи "в условиях войны".

В сфере публичных закупок подобный набор узкоспециализированных критериев обычно может указывать на так называемые тендерные "заточки" – искусственное прописывание условий торгов под конкретного участника, фактически отсекающее других игроков рынка еще на этапе подачи предложений.

В филиале также отказались объяснить, чем обоснована потребность в частной охране и как должностные лица проверяли фактическое присутствие охранников на объектах в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

"Абсурдные требования" и главные охранные подрядчики лесоводов

Похожие вопросы к условиям тендеров возникают и в других филиалах ГП "Леса Украины", даже там, где нет публичных уголовных производств.

В марте 2026 года в ходе торгов "Центрального лесного офиса" на 31,5 млн грн (тендер RU-2026-03-23-011649-a) один из участников пожаловался на завышенные требования. Для обычных постов заказали пульты наблюдения, кинологов, служебных собак, трекеры и удостоверения телохранителей 3-го разряда. По мнению жалобщика, такие критерии три года подряд прописывают под "своих" игроков, хотя на постах работают обычные сторожа. В ответ лесоводы назвали требования обоснованными условиями военного положения.

Требования тендерной документации

По результатам торгов двух претендентов отсеяли, а подряды разделили ЧП "Инновационные комплексы безопасности" (13,89 млн грн) и ООО "АУРБ "Фалькон" (17,67 млн грн). По данным BI Prozorro, именно эти компании вместе с группой "ТИГР" и полтавской "Кольчугой" получают самые крупные охранные контракты лесоводов.

ООО "Агентство управления рисками безопасности Фалькон" на 100% принадлежит Виктору Ремскому — бывшему заместителю начальника УБОП Донетчины и экс-зампреду Донецкой ОГА. В общей сложности фирма выиграла гостендеров на 173,3 млн грн. Основные заказы дали "Столичный лесной офис" (122,6 млн грн) и "Центральный лесной офис" (свыше 57,8 млн грн). Кроме физической охраны, в июле 2026 года ГП "Леса Украины" заказало у "Фалькона" проверку работников на полиграфе за 384 тыс. грн. "Столичный лесной офис" запрос редакции о фактических выплатах и проверках постов проигнорировал.

ЧП "Инновационные комплексы безопасности (ИБК) — киевская фирма с уставным капиталом 100 грн принадлежит Анне Обломей, связанной с охранной группой "Шериф". ИБК выиграло торгов на 301,5 млн грн, из которых более 141,8 млн грн (почти половина) принесли контракты. В 2025 году "Центральный лесной офис" заключил с фирмой соглашение на 93,04 млн грн. Объяснить, как проверяли способность компании с уставным капиталом в 100 грн выполнить этот контракт и контролировали ли посты, в филиале отказались – все документы уже есть на Prozorro.

ООО "Охранно-детективное агентство "Кольчуга" из Полтавы руководит Сергей Кныш, среди бенефициаров — Ольга Кныш и Максим Михайлик. Опыт для лесных торгов компания подтверждала договором с "Лайфселл" на охрану башен связи и офисов. Общая сумма выигранных лотов "Кольчуги" на Prozorro достигает 349,1 млн грн. Больше всего заказов поступило от "Северного" (159,1 млн грн), "Полесского" (90,8 млн грн), "Слобожанского" (55,6 млн грн) и "Центрального" (12,4 млн грн) лесных офисов. На одном из тендеров на 57 млн грн "Северный офис" не отклонил фирму за отсутствие дат в медсправках охранников, а дал сутки на исправление. В 2026 году "Кольчуга" также фигурировала в судебных и уголовных спорах вокруг автостоянок в Полтаве.

"Полесский лесной офис" предоставить редакции данные о фактических выплатах и проверках охранников отказался.

Позиция ГП "Леса Украины": единых правил нет

Редакция обратилась в центральный аппарат ГП "Леса Украины" во главе с и.о. гендиректора Игорем Зубовичем. Таким образом мы пытались выяснить, по каким правилам филиалы нанимают частную охрану, существуют ли единые требования к тендерам и проверяли ли "Карпатский лесной офис" после открытия дела ГБР.

В ответе предприятия, которое подписало ответственное лицо за организацию доступа к публичной информации Леся Хлебникова, объяснили, что штатная государственная лесная охрана следит за пожарами и незаконными рубками, а не охраняет конторы и имущество филиалов.

Ответ ГП "Леса Украины" на запрос "Телеграфа"

В то же время выяснилось, что жесткой вертикали контроля в этой сфере нет:

Никаких единых стандартов: в центральном аппарате не утвердили ни одного документа, регулирующего организацию охраны в филиалах.

в центральном аппарате не утвердили ни одного документа, регулирующего организацию охраны в филиалах. Полная свобода на местах: каждый филиал сам решает, кого нанимать, и сам прописывает требования к технике, спецсредствам и подготовке охранников.

каждый филиал сам решает, кого нанимать, и сам прописывает требования к технике, спецсредствам и подготовке охранников. Сами заказывают — сами проверяют: контролировать присутствие бойцов на постах должны ответственные работники тех же филиалов, которые подписывали договоры.

Кто охраняет объекты ГП "Леса Украины". Инфографика "Телеграфа"

Комментировать расследование ГБР, внутренние аудиты или возможное отстранение руководителей, подписывавших акты в Закарпатье, в госпредприятии отказались. Там сослались на тайну следствия и презумпцию невиновности.

Что дальше и почему руководство не замечает проблемы?

Смена руководителя ГП "Леса Украины" пока не продемонстрировала изменения подходов к сомнительным охранным закупкам. Игорь Зубович унаследовал от Юрия Болоховца систему, в которой филиалы сами определяют требования к подрядчикам, сами принимают их услуги и сами контролируют выполнение договоров. Часто – на бумаге. Согласно ответу предприятия, отдельный общий порядок организации охраны до сих пор не утвержден. А на вопрос о проверке закарпатских контрактов, внутренних аудитах и кадровых решениях центральный аппарат содержательного ответа не предоставил.

Кадровая преемственность также имеет конкретную фамилию. Игорь Чебан, подписавший с "ПШР Тигр+" новый договор на 2026 год после открытия уголовного производства, до сих пор указан на официальном сайте предприятия директором "Карпатского лесного офиса". Именно этому управленческому звену и дальше поручено контролировать фактическое предоставление услуг, в отношении которых следователи ранее выявили признаки нарушений. И вопросы возникают не только по нему одному.

Такой ответ дает основания оценивать позицию руководства Зубовича как фактическую толерантность унаследованной модели: государственное предприятие не продемонстрировало, как устранило выявленные риски, проверило ответственных должностных лиц и предотвратило повторение оплаты "бумажной охраны". Презумпция невиновности не отвечает на эти управленческие вопросы. Почему после смены руководителя сохраняются прежние порядки и ответственные за них люди – вопрос, на который должен ответить Игорь Зубович лично.

Как ранее сообщал "Телеграф", среди спорных расходов, на которые подразделения ГП "Леса Украины" направляют десятки миллионов, находится и оплата адвокатских услуг.