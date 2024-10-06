Известный украинский предприниматель Гарик Корогодский высказался по поводу экономического бронирования в Украине. По его мнению, данная инициатива способна еще больше расколоть наше общество, но для бизнеса такое решение является очень удобной вещью

ПЫТАЮСЬ

Не высказываться по болезненным вопросам, но здесь не удержался.

Относительно экономичного бронирования.

Плюсов у него гораздо больше, чем недостатков.

И для бюджета, и против взяточников.

Изъян вообще один.

Со стороны морали это вонючка, которая ведет к еще большему расколу общества.

Поэтому я против него.

Хотя, как для бизнеса, слишком удобная вещь.