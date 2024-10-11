Люди, пишущие слово "Победа" с большой "П", хотя бы иногда смотрят на карту? - Алена Яхно
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Журналистка о том, что Путину не нужны оккупированные украинские земли
Интересно, те люди, которые пишут слово "Победа" с заглавной буквы "П", они хотя бы иногда смотрят на карту? Знают ли они, что мы каждую неделю теряем по селу?
У меня такое чувство, что нет.
Тот сценарий, который в последние дни обсуждают в западных СМИ и который они с таким возмущением отвергают, есть божественное благословение. Это было бы идеально.
Проблема только в том, что Путин не собирается прекращать огонь, ему не нужны все эти территории. Ему нужно, чтобы вся Украина скончалась. Ему нужно, чтобы гангрена расширялась и отравила весь организм. Аж до Львова.
И он, конечно, никогда не согласится на членство Украины в НАТО.
Пока вопрос не в том, чтобы победить, а чтобы остановить наступление врага. Потому что фронт не стоит. Фронт продвигается.
Источник: пост Яхно в Facebook.
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