Журналистка о том, что Путину не нужны оккупированные украинские земли

Интересно, те люди, которые пишут слово "Победа" с заглавной буквы "П", они хотя бы иногда смотрят на карту? Знают ли они, что мы каждую неделю теряем по селу?

У меня такое чувство, что нет.

Тот сценарий, который в последние дни обсуждают в западных СМИ и который они с таким возмущением отвергают, есть божественное благословение. Это было бы идеально.

Проблема только в том, что Путин не собирается прекращать огонь, ему не нужны все эти территории. Ему нужно, чтобы вся Украина скончалась. Ему нужно, чтобы гангрена расширялась и отравила весь организм. Аж до Львова.

И он, конечно, никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

Пока вопрос не в том, чтобы победить, а чтобы остановить наступление врага. Потому что фронт не стоит. Фронт продвигается.

Источник: пост Яхно в Facebook.