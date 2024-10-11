Журналістка про те, що Путіну не потрібні окуповані українські землі

Цікаво, ті люди, які пишуть слово "Перемога" з великої літери "П", вони хоча б іноді дивляться на карту? Чи знають вони, що ми кожного тижня втрачаємо по селу?

У мене таке відчуття, що ні.

Той сценарій, який останніми днями обговорюють в західних ЗМІ і який вони з таким обуренням відкидають, то є боже благословення. То було б ідеально.

Проблема лише в тому, що Путін не збирається припиняти вогонь, йому не потрібні ці всі території. Йому потрібно, щоб вся Україна сконала. Йому потрібна, щоб гангрена розширювалася й отруїла весь організм. Аж до Львова.

І він звісно ніколи не погодиться на членство України в НАТО.

Наразі, питання не в тому, щоб перемогти, а щоб зупинити наступ ворога. Бо фронт не стоїть. Фронт просувається.

Джерело: пост Яхно у Facebook.