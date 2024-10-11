"Пройдем все эти этапы": Зеленский прокомментировал перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО

Украина вступит в Альянс, поскольку сейчас к этому стремится большая часть партнеров

Украина рассчитывает стать членом Европейского Союза быстрее, чем прогнозируется и прежде чем вступит в НАТО. Кстати, в отношении членства в НАТО Украина имеет поддержку многих партнеров, хотя раньше ни одна страна Альянса не была к этому готова.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в документальном фильме о западном направлении для Украины, транслируемом в эфире Национального телемарафона. Зеленский напомнил, что Украина должна быть упорной в своих желаниях.

Так, когда Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, ряд стран-членов заявил, что Киев ждет 6-8 лет до переговоров о членстве, а некоторые предупреждали и о 10 годах. Это было оправдано, но только для этих стран, поскольку в Украине большую часть процесса буквально "пробежали" и внедрили менее чем за год столько законов и реформ, сколько многие страны ЕС не внедряли и за несколько лет.

"Мы пройдем все эти этапы, я уверен, и будем в ЕС быстрее, чем прогнозируется. Если мы будем продолжать так же, так же бежать, быть настойчивыми", – отметил президент.

Что касается НАТО, то, несмотря на сопротивление некоторых государств, Украина вступит в Альянс, поскольку сейчас этого стремится большая часть партнеров. Вместе с тем, Зеленский признал, что обещания по принятию Украины в НАТО до 2022 года были просто словами, реальная работа началась после полномасштабного вторжения России.

"Мы многое сделали, чтобы в большинстве своем все были на нашей стороне. Украину никто не видел в НАТО. Если честно, все обещания в 2008-м и до этого, начиная с 90-х, какая безопасность должна быть у Украины – это не больше, чем слова. Готовыми к Украине в НАТО никто не был. Сегодня большинство союзников к этому стремятся. Не то что готовы, стремятся… Некоторые, конечно, против. Нельзя сказать, что они боятся России. Некоторые боятся последствий", – отметил Зеленский.

Кстати, по данным СМИ, за "закрытой дверцей" ведутся разговоры о соглашении, в котором Москва сохраняет фактический контроль над уже оккупированными землями Украины (суверенитет России при этом не признается), тогда как остальной стране разрешается вступить в НАТО или предоставляются эквивалентные гарантии безопасности.

Скорее всего, план победы Зеленского не предусматривает вступление Украины в НАТО и ЕС. Он якобы содержит гарантии безопасности для Украины от стран Запада, "аналогичны пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО".