Этот вопрос в очередной раз обсудили в Лондоне

Для предоставления Украине разрешения на удары дальнобойным оружием в глубь России есть все юридические основания. Это дело конкретного союзника.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, этот вопрос также обсуждали в ходе трехсторонней встречи.

"Прежде всего, это дело отдельных союзников, решать, как может быть использовано оружие, которое они поставляют в Украину. Юридически это возможно, потому что юридически Украина имеет право использовать свое оружие, если оно может поражать цели в России, если эти цели представляют угрозу для Украины. Но будут ли это делать отдельные союзники, в конце концов, всегда зависит от них", — пояснил генсек НАТО.

Отвечая на уточняющий вопрос, поддерживает ли он удары западным дальнобойным оружием по целям России, Рютте повторил, что "юридически это возможно". В то же время он в очередной раз подчеркнул, что это дело отдельных союзников.

Напомним, британская газета The Telegraph сообщила, что Украина потеряла возможность наносить удары вглубь России из-за некомпетентности нового премьер-министра Великобритании. Издание отмечает, что ракеты Storm Shadow, предоставленные Украине предыдущим британским правительством, теперь не могут быть использованы эффективно из-за действий Кира Стармера.