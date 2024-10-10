Одна из стран НАТО хочет отправить своих бойцов в Украину: будут ли они воевать

Это выгодно обеим сторонам

Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину своих военных для подготовки новобранцев. То есть, они будут в роли инструкторов.

Об этом пишет The Times. Отмечается, что обсуждаются планы об отправке небольшой группы военных на запад Украины.

Британские военные там будут обеспечивать базовую подготовку украинских новобранцев перед отправкой на фронт. Они не будут участвовать в боях на линии столкновения.

По словам источника, это решение точно облегчило бы определенные логистические проблемы, возникающие при отправке украинских бойцов в Британию. Это также помогло бы сэкономить средства Украине.

Еще один собеседник Times подчеркнул, что проведение тренировок британцами в Украине было "дешевле и лучше" для обоих государств.

"Мы могли бы провести (обучение — ред.) там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы гораздо ниже", — сказал источник.

В то же время украинский военный источник утверждает, что приезд иностранных военных в Украину даже с целью обучения будет "мощным военно-политическим сигналом" для других стран и для самой России. РФ вполне может воспринять это как разворачивание военной инфраструктуры НАТО на территории Украины, что скорее спровоцирует еще большую эскалацию.

Но это решение будет иметь положительные последствия и для Британии, ведь ее военные также смогут перенять опыт украинских военных. А наличие инструкторов позволит нашим бойцам быстрее испытывать новейшее вооружение, разрабатываемое для войны.

Один из украинских собеседников добавил, что Украина надеется на смягчение позиции Франции по этому вопросу. Ведь опыт британцев будет иметь положительное влияние для всех.

Но, по словам министра обороны Британии Джона Гили, "наибольшим препятствием" в подготовке украинцев является "предоставление Украиной личного состава для обучения".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Пентагоне четко ответили, будет ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.