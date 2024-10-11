Волонтер и активист о проблемах управления в ВСУ:

Многие пишут сейчас о Курщине. Там россияне действительно имели некоторые успехи в эти дни.

Говорил с нашими на направлении, не буду вдаваться в детали оперативной обстановки, но считаю своим долгом еще раз сказать о системной болезни в структуре управления войсками.

Сразу отмечу, что дальнейший текст — обобщенная оценка услышанного от многих профессиональных и талантливых военных. Их оценка сходится в 100% случаев.

Организационная структура Вооруженных Сил совершенно не отвечает вызовам столь великой войны.

Например, у нас очень много различных подразделений на полосе, но у них нет единого центра управления, коммуникации и разведки.

Нет, есть конечно ОСУВ/ОТУ и так далее, но эти образования не действуют как один крупный организм.

Причина проста – сегодня в составе ОТУ одни бригады, завтра совсем другие. Нет постоянства структуры.

Кроме того, искусственно создано целое звено штабов над штабами, и часто решения, требующие мгновенной реакции, не принимаются за сутки-двое.

Бывали случаи, когда у нас в обороне сил было больше, чем у россиян во время наступления, но враг имел успех, потому что мы не имели нормального взаимодействия и связи между многочисленными "организмами".

Какой выход? Переход на дивизионную систему, о чем уже многие авторитетные военные говорили публично.

Большие соединения позволяют войскам действовать на более широком фронте как единое целое, обеспечивать лучшую разведку, распределение сил и средств и даже проводить ограниченные, но ротации.

Именно это делают россияне, которые отказались от концепции БТГров и вернулись к дивизионной системе.

В то же время мы идем по пути еще большего дробления сил.

Создаем новые бригады при некомплекте имеющихся на 60-70%.

Из-за неопытности личного состава в таких бригадах также потери растут значительно выше, чем если бы людей влили в старые бригады, разбавив опытных военных.

То, что есть сейчас, это управленческий хаос, и чем дольше так будет продолжаться, тем более трагические последствия будут для страны.

Я очень боюсь, что мы уже упустили время на нужные изменения.

Изменимся или погибнем.

Источник: Facebook Сергея Стерненко