Сомнительное наследство, роскошный образ жизни дочери и не только — полиция расследует возможное незаконное обогащение должностного лица

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Еще одной кристально честной чиновнице повезло с родственниками. Оксана Екасева – одна из старожилов Киевской городской государственной администрации (КГГА). В столичной власти она работает еще с девяностых. Начинала экономистом в финансовом управлении КГГА, а с 2018-го возглавляет департамент по вопросам регистрации.

Ее имя редко появляется в новостях. Хотя поводы для этого есть. Как удалось выяснить "Телеграфу", полиция еще летом 2025 года открыла производство относительно возможного незаконного обогащения должностного лица, а в 2026-м следователи даже провели обыск по месту ее жительства.

Правоохранителей заинтересовали браслет Van Cleef за 340 тыс. грн, который выставили на OLX, почти 7 млн грн наследства и Mercedes, записанный на дочь. Само авто впоследствии появилось в декларации чиновницы, но с неожиданной деталью: пользователем там указан ее муж, тогда как следствие утверждает, что машиной пользовалась сама Екасева.

При том, как удалось установить "Телеграфу", дочь чиновницы живет на очень широкую ногу: отдыхает на яхтах, демонстрирует брендовые вещи, много путешествует и все это демонстрирует в соцсетях. Подробнее о состоянии Екасевой и ее семьи, читайте в материале.

Важное:

Полиция расследует возможное незаконное обогащение Оксаны Екасевой, с 2018 года возглавляющей департамент по вопросам регистрации КГГА. По месту ее жительства провели обыск. В решении нет сведений о вручении ей подозрения. При том в СМИ эта информация не попадала.

В решении нет сведений о вручении ей подозрения. При том в СМИ эта информация не попадала. Следователи связали с Екасевой объявления на OLX о продаже браслета Van Cleef за 340 тыс. грн. По их данным, в объявлении под другим именем стоял ее номер телефона. Состоялась ли продажа, неизвестно.

По их данным, в объявлении под другим именем стоял ее номер телефона. Состоялась ли продажа, неизвестно. Екасева задекларировала 6,87 млн грн наследства от отца. По версии следствия, его установленные доходы не объясняют этой суммы. В то же время в декларации за 2025 год чиновница указала 174 тыс. долларов наличными.

В ходе обыска изъяли чеки Hermеs и счета-фактуры. Суд отказал в аресте документов, потому что прокуратура не объяснила их доказательное значение. "Телеграф" обратился к Екасевой за комментарием.

Суд отказал в аресте документов, потому что прокуратура не объяснила их доказательное значение. обратился к Екасевой за комментарием. Дочь Екасевой уже много лет демонстрирует роскошный образ жизни. Отдыхает на яхтах, фотографирует брендовые сумки, много путешествует.

Что удалось установить полиции: коротко о главном

Производство по статье о незаконном обогащении было открыто 20 августа 2025 года. Имя должностного лица в постановлении скрыто. Однако "Телеграф" идентифицировал Екасеву по ряду обстоятельств, в частности, в решении указана точная дата подачи декларации и сумма наследства.

Расследует дело следственное управление Нацпола в Киеве. Судя по материалам в реестре, это производство трудно назвать образцовым, однако кое-что копам все же удалось установить.

В частности, неназванный свидетель рассказал об объявлении на OLX, которое разместили с помощью номера телефона чиновницы.

За браслет Van Cleef просили 340 тысяч гривен. Именно так следствие связало украшение с чиновницей. Ювелирные изделия Екасева должна указывать в декларации, однако не сделала этого.

В другом эпизоде речь идет о Mercedes-Benz GLE 350 D 2019 года выпуска.

Согласно рапорту оперативника, в сентябре 2023-го его за 2,8 млн грн купила дочь чиновника Дарья. "Телеграф" проверил эти данные: действительно, Дарья Екасева стала официальной владелицей указанного автомобиля. В постановлении указано, что автомобилем "пользуется" сама чиновница, то есть мать официальной владелицы, в декларации которой за 2024 год никакого автомобиля не было. За 2025-й Екасева уже указала Mercedes: владелица – Дарья, пользователь – муж чиновницы Андрей Екасев.

В декларации Оксаны Екасевой за 2024 год машина отсутствует

То есть Екасева задекларировала автомобиль только после того, как началось расследование (декларацию за 2025-й она подала 30 марта 2026-го).

В декларацию за 2025 год Екасева внесла автомобиль

В октябре 2024-го Дарья стала владелицей квартиры площадью 81,9 кв. м за 3,4 млн грн и паркоместа за 628,3 тыс. грн.

"Телеграфу" удалось установить, что это квартира и паркоместо в ЖК UNIT Home в Шевченковском районе столицы. Недвижимость вместе с Mercedes обошлась в 6,83 млн грн. Следствие утверждает, что собственных доходов Дарьи на эти покупки не хватало, а в декларациях матери не нашли расходов или документов, свидетельствующих о передаче ей денег. Расчета доходов дочери в постановлении нет.

Еще один эпизод – подозрительное наследство.

За 2023 год Екасева задекларировала 6,87 млн грн от отца Владимира Данильченко. В разделе о сделках (правочинах) отметила, что унаследовала недвижимость, деньги и банковские вклады. Прокуратура утверждает, что после ответа АРМА и осмотра счетов следователи не обнаружили у отца доходы, которые объясняли бы такую сумму. Как именно правоохранители считали его доходы и связывают ли наследство с покупками Дарьи, из постановления установить невозможно.

В ходе обыска следователи обнаружили три чека Hermеs на 990, 2 800 и 2 000 евро и два счета-фактуры на 6 790 и 1 000 евро.

Прокурор попросил арестовать изъятое. Ходатайство подали своевременно, но на заседание не явились ни прокурор, ни представитель собственника имущества. В постановлении следователя судья увидел лишь формальное утверждение, что "изъятые документы имеют значение вещественного доказательства". Прокуратура не объяснила, какие обстоятельства возможного незаконного обогащения подтверждают чеки и счета.

То есть производство есть, определенные обстоятельства правоохранителям все же установить удалось, однако правоохранители почему-то не получили от налоговой точной информации о доходах дочери чиновницы, не установили размер доходов умершего отца директора департамента и даже не явились в суд.

А расследовать действительно есть что.

Состояние семьи Екасевых в цифрах. Инфографика "Телеграфа"

Дорогие рестораны и сумки в тысячи евро. Что известно о Дарье Екасевой

Любовь к брендовым вещам в семье директора департамента, вероятно, передалась по крови. Дарья Екасева значительно публичнее матери. В Instagram она показывает путешествия, рестораны и дорогие аксессуары. В ее свежих YouTube-влогах те же самые сюжеты получили больше экранного времени. Блог девушка начала активно вести несколько месяцев назад.

Дочь Оксаны Екасевой Дарья значительно публичнее матери

"Показываем центр Миконоса и ужинаем в одном из самых дорогих ресторанов острова" – типичное название одного из роликов. В другом видео она предлагает вместе собраться на вечеринку в Scorpios. В Будапеште маршрут охватывает Zara Home, Gucci, COS и "самый инстаграмный туалет". А в название распаковки адвент-календаря от Harrods вынесена стоимость косметики – "больше чем на 100000 грн!".

Профиль Дарьи в Instagram

"Some nights just feel different", – подписала Дарья одно из сентябрьских сообщений в Instagram. На фото видна черная мини-сумка, похожая на Chanel Vanity with Chain. Подобная модель стоит 3 700 евро – около 183 тыс. грн. На другом фото карамельная сумка похожа на Miu Miu Arcadie Matelassé. Вместе с замшевыми кедами этого бренда такой комплект по найденным ценам стоил бы 163–181 тыс. грн. Сколько заплатили именно за вещи в кадре, неизвестно.

"Island life" – подпись под другим сообщением. В кадре виден Vespa 946 Christian Dior. Скутер этой серии с кофром и двумя шлемами был продан на Christie’s за 27 940 долларов – около 1,26 млн грн. Vespa той же серии ранее фотографировали возле бутика Dior на Миконосе. Кому принадлежит скутер в сообщении Дарьи, неизвестно.

Еще в 2020 году, до регистрации своего ФОПа, Дарья публиковала фото и видео с отдыха в Черногории. На части кадров она на борту судна, а на отдельном фото видна моторная яхта, похожая на Mangusta 105. Аренда яхты этой модели может стоить около 10 тыс. евро в день, а меньшие моторные яхты в Черногории предлагают за несколько тысяч евро в день. По фото невозможно установить, была ли Дарья именно на изображенной яхте, кто заказал прогулку и сколько она стоила.

Фото Дарьи с отдыха

Фото Дарьи с отдыха

В ее ленте есть и другая сторона жизни – цветочный бизнес. "Создаем осенний фасад для нашего цветочного The Orangery", – назвала Дарья один из роликов. С июля 2021 года она зарегистрирована как ФОП, ее основной вид деятельности – розничная торговля цветами и растениями. Что интересно, муж чиновницы несколько лет назад также зарегистрировал "цветочный" ФОП. Торговой маркой The Orangery Flower Boutique Дарья владеет вместе с Екатериной Приходько. Сколько зарабатывает магазин и помогала ли мать финансировать покупки дочери, из доступных документов установить не удалось.

Что есть в декларации Екасевой

За 2025 год директор департамента задекларировала 1,2 млн грн зарплаты и 174 тыс. долларов наличными. Годом ранее она указала 180 тыс. долларов наличными, за 2023-й – 187,5 тыс. Среди ее недвижимости – киевская квартира площадью 118,9 кв. м, садовый дом и два земельных участка в Украинке.

В декларации также есть 6,26 млн грн предпринимательского дохода ее мужа Андрея Екасева за 2025 год. За 2024-й он задекларировал 5,79 млн грн, за 2023-й — 4,72 млн грн. Несколько лет назад он зарегистрировал "цветочный" ФОП, как и у дочери. В случае с ФОПом в декларациях указывают не чистую прибыль, а весь доход бизнеса. При этом даже имея миллионные обороты бизнес может все равно оставаться убыточным.

Действительно ли женщина владела украшениями, которые не декларировала, ездила на машине, оформленной на дочь, и скрывала свои доходы, следователям Нацпола и прокуратуре еще необходимо доказать в суде. Хотя учитывая "активность" правоохранителей в этом деле, перспективы у этого производства невелики.

"Телеграф" обратился за комментарием к директору департамента по вопросам регистрации КГГА Оксане Екасевой. В скором времени мы также расскажем о ее деятельности в Киевской городской государственной администрации. Продолжение следует…