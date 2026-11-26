Громко было и во временно оккупированном Луганске

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Неспокойно в ночь на 26 ноября было не только в Украине, но и в России. Ведь взрывы раздавались в нескольких областях, в одной из которых зафиксировано повреждение НПЗ.

Как пишут мониторы, дроны атаковали промышленную зону. Среди возможных объектов удара были АО "Невинномысский Азот", "Транснефть-Урал" и производственно-диспетчерская станция "Субханкулово".

В сети уже появились первые кадры после взрывов, на которых видно, что в Невинномыске вспыхнул пожар. Местные жители всю ночь сообщали об атаке на промзону. Известно, что в городе находится химическое предприятие АО "Невинномысский Азот". Заметим, что данных об атаке именно на это предприятие не поступало.

Кроме того, взрывы раздавались в районе Невинномысской ГРЭС. Неспокойно было и во временно оккупированном Луганске, где раздалось несколько взрывов ночью. Не обошла дронова атака и НПЗ в Туймазинский район, Башкортостан.

Пожар в Самаре

Последствия атаки в Туймазинском районе России

Последствия атаки в Туймазинском районе России

Предварительно есть прилет по объекту "Транснефть-Урал". Речь идет о линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово". Информация о последствиях уточняется.

Также в Самаре на Куйбышевском НПЗ, вероятно, загорелась новая бочка. Известно, что через станцию "Субханкулово" проходят потоки нефти из Западной Сибири и Башкортостана в направлении экспортных портов и НПЗ. Станция соединена с магистралями в направлении Альметьевска и Самары, а также с нефтепроводами "Туймазы — Уфа" и "Туймазы — Омск".

"Транснефть-Урал" — ключевой узел российской "Транснефти", расположенный в 1300 км от границы Украины.

Транснефть-Урал на карте

Напомним, что в ночь на 25 ноября в России под удар попали Куйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области. В общем, известно о поражении по меньшей мере трех объектов нефтепереработки в регионе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия наращивает выпуск ракет, но для Украины хорошая новость: за последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 российских установок. Их гораздо сложнее производить, чем ракеты.