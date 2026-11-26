Средние предприятия наращивают экспорт, а крупные производители могут активнее распродавать продукцию

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Несмотря на остановку маслоперерабатывающих предприятий после российских ударов, цена на подсолнечное масло может упасть, а не вырасти.

По оценке главного консультанта Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидата экономических наук Ивана Уса, продукция, которая просто лежит на складе, приносит убытки, поэтому ее распродают. Он подчеркнул – для этого маркетологи и придумали скидки с конца ноября и вплоть до Нового года: "Месяц до Нового года – время, когда нужно продать как можно больше, а для этого снижают цены".

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По его мнению, производители будут вынуждены снижать цены, несмотря на стремление заработать больше.

Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отметил, что масло в основном идет на экспорт, поэтому внутренняя цена товара, по сути, является экспортной. Объем экспорта вырастет, если будут расти мировые цены.

Пока крупные поставщики остановились, средние по размеру предприятия наращивают экспорт. Он надеется, что, несмотря на ракетные удары, поставки наладятся.

Как сообщал "Телеграф", после остановки всех маслозаводов "Кернел" закупочные цены на подсолнечник снизились до 15–16 тысяч гривен за тонну с НДС. В то же время в середине ноября бутылка "Олейны" стоила в среднем дешевле, чем в октябре, поэтому остановка предприятий не означала автоматического подорожания масла.