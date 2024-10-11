Сняли с фронта в Украине: Сырский назвал количество войск, которые РФ перебросила в Курскую область

Он сказал, как это повлияло на фронт

Россия перебросила в Курскую область, где идет операция Сил Обороны Украины, около 50 тысяч военных. Этим оккупанты ослабили свои позиции на других направлениях фронта в Украине.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в документальном фильме, который транслировался во время телемарафона 10 октября. Он уточнил, что враг перекинул силы с направлений в Украине, где он ведет наступательные действия.

"Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений", — отметил он.

По словам главнокомандующего ВСУ, этот шаг россиян привел к ослаблению российских группировок по другим направлениям. В частности, речь идет о Запорожской и Херсонской области, а также Краматорском направлении в Донецкой области.

По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты смогли продавить левый фланг Курской группировки ВСУ

"Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонной операции", — подчеркнул Александр Сырский.

Как писал "Телеграф", аналитический проект DeepState сообщил, что на Курском направлении в результате боевых действий 10 октября сложилась напряженная ситуация. Российские оккупанты ценой больших потерь и усилий смогли продавить левый фланг Курской группировки Вооруженных сил Украины.