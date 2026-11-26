При смене графика вузам нужно решить, где будут жить студенты, которым некуда уехать

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Украинские университеты могут отправить студентов на зимние каникулы раньше, если во время отключений света не удастся обеспечить безопасность студентов и сотрудников. Решение зависит от продолжительности отключения и от того, какие системы вуз может поддерживать автономно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко. МОН рекомендует отменять очные занятия, если нет базовых условий для безопасной работы. Например, если даже при кратковременном отключении в укрытии пропадает свет.

Когда занятия можно продолжить

При длительном отключении в корпусе университета могут перестать работать насосы, отопление или вентиляция в укрытии. Поэтому каждый корпус и общежитие проверяют отдельно: нужно знать, сколько здание сможет работать без внешнего питания и где люди смогут набрать воду.

Если в вузе есть корпус с автономным питанием, занятия можно перенести туда. Можно также перейти на дистанционное обучение, если оно позволяет проводить занятия безопасно. МОН рекомендует университетам выбирать формат с учётом местных условий и согласовывать свои действия с военными администрациями.

Как изменится график занятий и сессии

Если университет решит начать каникулы раньше, ему придётся скорректировать график, чтобы студенты успели освоить программу. Некоторые практические занятия можно отложить до тех пор, пока оборудование снова не станет доступно. Лабораторные работы – провести в другом месте, где есть нужные приборы и безопасные условия.

Лабораторные работы можно перенести туда, где есть нужное оборудование и безопасные условия. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Теоретические материалы можно подготовить для самостоятельного изучения. Если вуз перейдёт на дистанционный формат, Трофименко предложил заранее выдавать материалы, которые можно скачать и изучать без постоянного доступа к интернету. Если студент не смог подключиться, для контрольной нужно предусмотреть другое время.

"Даты сессии и сроки выполнения заданий нужно объявлять заранее", – сказал заместитель министра образования Николай Трофименко.

Где смогут остаться студенты на каникулах

"Начало каникул не создаёт для студента другого жилья. Поэтому изменения в календаре должны сопровождаться решением, где безопасно будут оставаться люди, которым некуда уехать", – сказал заместитель министра образования Николай Трофименко.

Для таких студентов вузам предложили подготовить дежурные общежития. В первую очередь они нужны студентам-переселенцам, детям-сиротам и тем, чьё жильё разрушено или осталось в оккупации. Если ресурсов не хватит, жильцов можно разместить в одном или нескольких подготовленных зданиях. Там проще поддерживать тепло и организовать дежурство.

В каждом дежурном общежитии нужно проверить отопление, водоснабжение, резервное питание и доступ к укрытию. Жильцам следует заранее сообщить, куда обращаться за помощью и куда их переселят, если оставаться в здании станет небезопасно.

Лабораторную работу можно перенести туда, где есть необходимое оборудование. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", в 270 школах Одесской области зимние каникулы продлятся три недели вместо двух: осенью у учеников не было отдыха. Подробнее – об изменении школьного графика. Это показывает, что учебные календари могут различаться, но не доказывает, что университеты перенесут каникулы именно из-за отключений света.