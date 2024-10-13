На войне 3/4 успеха достигаются за счет боевого духа. СБУ, возьмись за Положая - Виктор Трегубов
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Можно исправить – если человек понесет соответствующее наказание
А теперь я серьезно. И это, наверное, в Службу безопасности Украины
Есть такая цитата, что приписывают Наполеону — мол, на войне три четверти успеха достигаются за счет боевого духа.
Так вот, я уверен, что не ошибусь, если скажу, что действие одного конкретного лица, генерального директора "Окна Стеко" Сергея Положая крайне негативно отразилось на боевом духе ВСУ в целом. Ибо человек выразил абсолютное пренебрежение к военным ("я гендиректор, а ты солдат, ***, иди, ***, копай"), что является прямым составом преступления согласно УКУ 435-1.
К счастью, это исправимо — если человек понесет соответствующее наказание.
Если же человек его не понесет, это станет свидетельством того, что любая голомоза плесень может попирать военного, а ему за это ничего не будет, если хоть немного при бабле и на свинском пафосе.
Это точно нам не поможет.
Источник — сообщение Виктора Трегубова в Фейсбуке
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