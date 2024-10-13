Можно исправить – если человек понесет соответствующее наказание

А теперь я серьезно. И это, наверное, в Службу безопасности Украины

Есть такая цитата, что приписывают Наполеону — мол, на войне три четверти успеха достигаются за счет боевого духа.

Так вот, я уверен, что не ошибусь, если скажу, что действие одного конкретного лица, генерального директора "Окна Стеко" Сергея Положая крайне негативно отразилось на боевом духе ВСУ в целом. Ибо человек выразил абсолютное пренебрежение к военным ("я гендиректор, а ты солдат, ***, иди, ***, копай"), что является прямым составом преступления согласно УКУ 435-1.

К счастью, это исправимо — если человек понесет соответствующее наказание.

Если же человек его не понесет, это станет свидетельством того, что любая голомоза плесень может попирать военного, а ему за это ничего не будет, если хоть немного при бабле и на свинском пафосе.

Это точно нам не поможет.

Источник — сообщение Виктора Трегубова в Фейсбуке