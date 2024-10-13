"Они га**мые ч**ти": гендиректор Steko грубо высказался о конфликте с ТЦК и военными

Предприниматель рассказал свою версию конфликта

Владелец компании Steko Сергей Положай прокомментировал инцидент с военными, который произошел в Днепре. Он рассказал свою версию произошедшего.

Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Instagram. По словам Положая, вечером 12 октября он гулял в парке Шевченко, как вдруг сотрудники ТЦК, полиция и военные остановили его для проверки.

"Я предъявил военник с обновленными данными, повестку, продленную до 1 ноября. Но!!!! Эти га*имые че**и говорят: У него нет бронировки, нет "видтерминування" и он подлежит мобилизации. И говорят на основании чего продлена моя повестка ими же. Собираются отправить бусиком в ТЦК. И малолетка в форме начинает мне наваливать какой он. И тут включается Положай Сергей Владимирович! У меня включилась вся сила, злость и тд. В этом состоянии я снесу всех и все!!! Они перепутали, что столкнулись не с**куном и ч**шником, а с горой!", — написал Положай.

В этот момент, как подчеркнул автор поста, он разозлился и начался конфликт. Тогда, по его словам, сотрудники ТЦК вызвали "подкрепление".

"Показав автоматчикам в балаклавах свое оружие, документы и тд сотрудники спец подразделения послали всех тцк, полицию и тд , и я эскортом автоматчиков пошел домой", — сказал Положай.

При этом он добавил, что якобы с сотрудниками ТЦК также ходят блогеры, которые впоследствии и опубликовали "удобное им" видео конфликта в соцсетях.

Сам он вспоминает, что нелестно выражался в сторону ТЦК, а военным он выражает уважение.

"Военные, которые реально воюют поклон и уважение! Врагов надо разрывать на части. Коррупционерам клетка! Нам, кто занимается хорошими делами, производя окна не мешать!!! Правда она такая, другая", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Черновцах между сотрудниками ТЦК и мужчиной случился скандал. На него также отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.