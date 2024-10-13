"Токсичный коллектив и штрафы": стали известны подробности о компании Steko, владелец которой поскандалил с ТЦК

В компании работает почти 2 тысячи сотрудников

В компании Steko Сергея Положая, попавшего в скандал из-за инцидента с военными в Днепре, штрафуют сотрудников. Также оттуда могут даже уволить без выплаты заработной платы.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналистка Людмила Корниевич. По ее словам, эту информацию она получила от доверенных людей, работавших в компании.

"Все, видимо, видели историю "Бентли" и мата в сторону ТЦК с гендиректором Steko Сергеем Положаем. Но это вы еще не слышали о его отношении к его 1700 сотрудникам. Вот несколько примеров, как в компании относятся к людям и как "строят репутацию" снаружи", — отметила журналистка.

По словам Корниевич, у Steko есть система штрафов, о которой "никто не предупреждает при найме". Она также сообщила, что в компании предусмотрены штрафы за то, что работник входит в соцсети, не отвечает на звонок, а также, если не надел рабочую футболку или жилетку.

"За высказывания, портящие репутацию компании — увольнение без ЗП. Если совершаешь ошибку, то исправлять ее нужно за свой счет, при чем не по себестоимости. Когда клиент скандальный, угрожает полицией и т.д., то компания делает все, чтобы защитить себя и в итоге вину могут сбросить на менеджера, даже если он не виноват. Условия у кого-то ок, а у кого-то туалет за пределами офиса, холодно зимой, жара летом. Если выполняешь или перевыполняешь план продаж, то в следующем месяце он больше. А если не выполняешь хотя бы 70%, то штраф", – подчеркнула она.

Корниевич также сообщила, что ей известна история о токсичном коллективе и задержках зарплат. По ее словам, это лишь несколько примеров того, как один из лидеров рынка "выстраивает токсичную политику в отношении людей, штрафует, запрещает, увольняет".

"Когда такой директор, вопросы, конечно, отпадают. Очень хотелось бы, чтобы лидерами на рынке были компании с моральными ценностями, которые заботятся о людях, а не только о деньгах, на которые потом можно купить "Бентли", — отметила журналистка.

Что известно о Steko

Компания занимается изготовлением металлопластиковых окон. Она является одним из крупнейших игроков на рынке этой продукции. Главный офис компании находится в Днепре.

Напомним, после огласки Положай прокомментировал инцидент с военными. Он поведал свою версию происшествия.