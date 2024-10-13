Добрались в Буковель: ТЦК устроили рейд на популярном курорте (видео)

Военные проверяют мужчин

Волна рейдов территориальных центров комплектования (ТЦК) докатилась до популярного горнолыжного курорта Буковель. После масштабных проверок в крупных городах Украины представители ТЦК обратили внимание на отдыхающих в Карпатах.

Об этом сообщили очевидцы происшествия. Как пишет местное издание "Галка", группы представителей ТЦК вместе с сотрудниками полиции проводят проверки на территории курорта Буковель.

Их деятельность сосредоточена на проверке военно-учетных документов у посетителей. Сообщений о конфликтах или спорах во время проведения этих мероприятий не поступало.

Кроме того, подобные проверки проводятся и на автобазаре вблизи Ивано-Франковска. Представители ТЦК и правоохранители проводят там аналогичные мероприятия, проверяя документы у присутствующих.

Напомним, что в Киеве после концерта "Океана Эльзы" ТЦК встречали мужчин на выходе. Киевские паблики опубликовали видео, где видно, что военные и полицейские общаются с мужчинами, позволяя себе грубые слова. Затем они насильно сажают в автобусы людей, обзывая их уклончивыми.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в Украине продолжаются рейды ТЦК. Кого в октябре мобилизуют в первую очередь.